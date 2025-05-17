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Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой

По задумке, комплекс должен был включать ледову...

Алина Загитова/ТГ

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Школа фигурного катания, которую планировали открыть под именем Алины Загитовой, не получила одобрения от властей Татарстана. Как сообщает Inkazan о ссылкой на Бизнес Online, причиной стало завышенное финансирование проекта.

По задумке, комплекс должен был включать ледовую арену, тренировочные залы, помещения для танцев и раздевалки. Однако итоговая стоимость строительства превысила миллиард рублей, что в условиях текущей экономической обстановки стало чрезмерной нагрузкой для бюджета республики.

Кроме того, у чиновников возникли сомнения, справится ли 22-летняя олимпийская чемпионка с управлением столь масштабным проектом. По мнению источника, сейчас целесообразнее пересмотреть план, сократить расходы и найти более опытного куратора, который взял бы на себя техническое руководство, оставив Загитовой представительскую роль в проекте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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