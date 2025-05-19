Названы самые популярные предметы ЕГЭ у школьников Казани
Итоговая аттестация школьников в Казани начнётся на следующей неделе: 9-классники сдают первые экзамены уже 21 мая, а 11-классники начнут сдавать с 23 мая. Об этом сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов на деловом понедельнике в мэрии.
Сколько выпускников?
— 15,1 тыс. девятиклассников
— 6,1 тыс. одиннадцатиклассников
Что сдают школьники?
После 9-го класса — четыре экзамена:
Русский язык
Математика
Два предмета по выбору
Наиболее популярные:
Информатика — 44%
Обществознание — 43%
География — 41%
После 11-го класса:
Русский язык
Математика (базовая или профильная)
По выбору чаще выбирают:
Профильная математика — 58%
Обществознание — 36%
Информатика — 25,7%
Отличники и медали
На аттестат с отличием претендуют 7% девятиклассников (более 1 тыс. учеников).
Впервые выпускники 11-х классов получат медали двух степеней «За особые успехи в учении»:
653 ученика — на медаль I степени
461 — на медаль II степени
Всего — 18% выпускников 11-х классов.
Пересдача и поступление
Возможна пересдача одного ЕГЭ, но результаты предыдущего экзамена аннулируются
Дополнительные дни: 3 и 4 июля
Приёмная кампания в вузы стартует 20 июня
Ранее стало известно, что в Казани 24 мая пройдет последний звонок.
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