Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

Названы самые популярные предметы ЕГЭ у школьников Казани

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Итоговая аттестация школьников в Казани начнётся на следующей неделе: 9-классники сдают первые экзамены уже 21 мая, а 11-классники начнут сдавать с 23 мая. Об этом сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов на деловом понедельнике в мэрии.

Сколько выпускников?
— 15,1 тыс. девятиклассников
— 6,1 тыс. одиннадцатиклассников

Что сдают школьники?
После 9-го класса — четыре экзамена:

  • Русский язык

  • Математика

  • Два предмета по выбору
    Наиболее популярные:

  • Информатика — 44%

  • Обществознание — 43%

  • География — 41%

После 11-го класса:

  • Русский язык

  • Математика (базовая или профильная)
    По выбору чаще выбирают:

  • Профильная математика — 58%

  • Обществознание — 36%

  • Информатика — 25,7%

Отличники и медали

  • На аттестат с отличием претендуют 7% девятиклассников (более 1 тыс. учеников).

  • Впервые выпускники 11-х классов получат медали двух степеней «За особые успехи в учении»:

    • 653 ученика — на медаль I степени

    • 461 — на медаль II степени
      Всего — 18% выпускников 11-х классов.

Пересдача и поступление

  • Возможна пересдача одного ЕГЭ, но результаты предыдущего экзамена аннулируются

  • Дополнительные дни: 3 и 4 июля

  • Приёмная кампания в вузы стартует 20 июня

Ранее стало известно, что в Казани 24 мая пройдет последний звонок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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