Названы самые популярные предметы ЕГЭ у школьников Казани

Итоговая аттестация школьников в Казани начнётся на следующей неделе: 9-классники сдают первые экзамены уже 21 мая, а 11-классники начнут сдавать с 23 мая. Об этом сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов на деловом понедельнике в мэрии.

Сколько выпускников?

— 15,1 тыс. девятиклассников

— 6,1 тыс. одиннадцатиклассников

Что сдают школьники?

После 9-го класса — четыре экзамена:

Русский язык

Математика

Два предмета по выбору

Наиболее популярные:

Информатика — 44%

Обществознание — 43%

География — 41%

После 11-го класса:

Русский язык

Математика (базовая или профильная)

По выбору чаще выбирают:

Профильная математика — 58%

Обществознание — 36%

Информатика — 25,7%

Отличники и медали

На аттестат с отличием претендуют 7% девятиклассников (более 1 тыс. учеников).

Впервые выпускники 11-х классов получат медали двух степеней «За особые успехи в учении»: 653 ученика — на медаль I степени 461 — на медаль II степени

Всего — 18% выпускников 11-х классов.



Пересдача и поступление

Возможна пересдача одного ЕГЭ, но результаты предыдущего экзамена аннулируются

Дополнительные дни: 3 и 4 июля

Приёмная кампания в вузы стартует 20 июня

Ранее стало известно, что в Казани 24 мая пройдет последний звонок.