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Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Олег Шапиро рассказал, почему здание Театра Кам...

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В Казани высказались об архитектурной концепции нового здания Татарского государственного театра имени Камала.

Сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро отметил, что проект объединил в себе культуру, общественное пространство и городской ландшафт. По его словам, споры вокруг формы здания — нормальное явление:

Самое ужасное – это когда всем всё нравится. Обычно людям нравятся привычные и знакомые вещи. В теории восприятия много примеров того, что незнакомое просто не замечают. Но у нас большой театр, его сложно не заметить, и нужно с ним взаимодействовать.

Шапиро добавил, что театр задумывался как современный национальный культурный центр, уже интегрировавшийся в городскую среду. В рамках проекта с близлежащей территории были убраны незаконные постройки, а на их месте разбили парк.

Обсуждение роли нового здания состоялось на International Property Market в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: Kazan Forum». Архитектор подчеркнул, что редкость этого проекта заключается в полном соответствии итогового результата первоначальной идее — мечта для любого архитектора.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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