В одних странах до сих пор чистят зубы палочками, в других — жуют гвоздику вместо жвачки. А у нас — 3D-моделирование, томографы и сканеры, которые видят кариес ещё до появления боли.

Теперь стоматология - это точность до микрон, никаких слепков и догадок. В казанской клинике «Анатомия Улыбки» всё лечение строится на цифровых технологиях — от первого снимка до последней коронки.

Редакция ProKazan поговорила с Михаилом Ураковым — врачом-стоматологом клиники «Анатомия Улыбки», специализирующимся на удалении зубов и лечении височно-нижнечелюстного сустава. Он рассказал, почему современная стоматология — это уже не про боль и страх, а про точность, комфорт и даже… интерес.

— Что включает в себя понятие «цифровая стоматология» в контексте вашей клиники?

— Цифровая стоматология для нас — не модный ярлык, а рабочий инструмент, без которого сегодня уже невозможно представить качественную медицину. Это когда ты видишь не «на глаз», а с точностью до микрон. Пациент только зашёл — а мы уже делаем КТ и фотопротокол. Не потому что «надо всем подряд», а потому что хотим заглянуть туда, куда не доберётся зеркало: между зубами, под пломбы, в глубину сустава.

Раньше пациенту объясняли: «у вас проблема с зубом 1.6», и он только кивал, не понимая, где это. Сейчас мы показываем: вот фото, вот снимок, вот схема — всё чётко и понятно. Люди наконец начинают разбираться в собственных зубах, а не просто доверять врачу.

Дальше — сканер вместо оттиска, быстрый и точный 3D-снимок. Мы передаём его в программу, и там уже моделируется конструкция: коронка, винир, вкладка — всё под конкретного человека, а не по шаблону. Это не просто точнее — это честнее. Ты знаешь, что получишь, и когда. И главное — знаешь, зачем.

— Как цифровые технологии интегрированы в различные этапы лечения — от диагностики до протезирования?

— Практически на каждом этапе. Диагностика начинается с компьютерной томографии и фотопротокола — это уже не опция, а база. Стоматологу важно видеть то, что скрыто от глаз, а пациенту — понимать, зачем ему нужно лечение.

Дальше — внутриротовое сканирование. Оно заменяет классические слепки и сразу создаёт точную 3D-модель зубов. Мы используем сканеры вроде Shining 3D, 3Shape, Medit — они дают точность до 10 микрон. Это в два раза точнее, чем силиконовые оттиски, и без рвотных рефлексов.

Протезирование — тоже цифровое. Все конструкции моделируются в Exocad, техника вручную ничего не лепит. А если речь о серьёзной реабилитации или лечении височно-нижнечелюстного сустава, подключается аксиография. Она точно фиксирует движения сустава и помогает выстроить прикус без ошибок. По сути, мы уже не лечим на глаз — всё просчитывает техника, а врач принимает решения на основе цифры.

— Как использование интраоральных сканеров и 3D-моделирования влияет на комфорт и точность лечения?

— Это вообще другой уровень. Представьте: раньше, чтобы сделать слепок, в рот вставляли пластиковую или металлическую ложку с силиконовой массой, а дальше — как повезёт. У кого-то срабатывает рвотный рефлекс, кто-то не может долго держать рот открытым, а у кого-то просто банально возникает дискомфорт. И при этом высок риск ошибки: масса застыла не так, техника отлила модель с погрешностью, где-то что-то усело. В итоге все нужно переделывать.

Теперь всё иначе. Внутриротовой сканер просто «фотографирует» зубы с точностью до 10 микрон. Это уже 3D-объект, он не деформируется и не требует отливки. Его сразу видит техник — буквально через пару минут — и приступает к моделированию. Не на глаз, как раньше из воска, а в программе, где можно всё точно просчитать: и высоту, и зазоры, и форму.

Это и комфорт, и контроль. Пациенту не нужно приходить по десять раз, чтобы «допилить» коронку. Мы можем даже заранее показать, как она будет выглядеть, и обсудить всё до установки. А значит — меньше сюрпризов и больше уверенности. И у врача, и у пациента.

Кстати, в клинике «Анатомия Улыбки» сейчас акция: лечение кариеса под микроскопом с установкой пломбы премиум-класса — всего за 7590 ₽ под ключ. Максимальная точность, эстетика и комфорт — всё включено в одну цену.

— Сократилось ли время изготовления протезов и других конструкций благодаря цифровым технологиям?

— Определённо. Если раньше на тотальные работы — например, полную реабилитацию челюсти — уходило полгода, то теперь мы можем уложиться в три месяца. И это без спешки, с высоким качеством.

Секрет в том, что мы исключили кучу промежуточных этапов. Не нужно снимать слепок, отливать модель, вручную лепить восковой колпачок, передавать его технику, корректировать — и всё это с риском накопить ошибки на каждом шаге. Теперь: отсканировали, смоделировали, отправили в фрезеровку. Всё. Меньше людей — меньше погрешностей, меньше визитов — больше комфорта.

И даже одиночные конструкции на имплантах теперь делаются быстрее. Один скан — и можно запускать в производство. Раньше на это уходили дни. Сейчас — часы. Это особенно ценно, когда у пациента плотный график или просто нет желания тратить недели на «примерки». Мы делаем так, чтобы лечение не мешало жизни.

— Можете ли вы поделиться примерами случаев, где цифровые технологии существенно улучшили результат лечения?

— Да, их много. Один из самых частых — контактный кариес. Его почти невозможно увидеть глазами: зубы стоят вплотную, визуально всё чисто, а внутри — уже начинается разрушение. Если не поймать момент, можно довести до депульпации, то есть удаления нерва. А с КТ мы видим всё ещё на этапе, когда зуб можно спасти — даже пломбу поставить минимально, не трогая живые ткани. Это реальный шанс сохранить зубы надолго.

Второй пример — работа с височно-нижнечелюстным суставом. Раньше пациенты с жалобами на щелчки, головные боли или скованность могли месяцами ходить по разным врачам. Мы делали диагностику, назначали лечение, но результата порой не было. Появилась аксиография — и всё изменилось. Это цифровой анализ сустава, который показывает, как именно он работает, где сбой. Мы начали точнее подбирать тактику, планировать нагрузку, и в итоге — те, кто раньше «зависал» в терапии, наконец-то начали получать стабильный результат. Просто потому что диагноз стал не «на глаз», а в цифрах.

И таких случаев — десятки. Мы не делаем ничего «на авось». У нас всё просчитывается, и только потом начинается лечение. В этом и есть сила цифровой стоматологии.

— Как цифровое планирование помогает в сложных случаях, например, при полной реконструкции улыбки или имплантации?

— Здесь цифра просто незаменима. Возьмём имплантацию. Это не просто «вкрутить винтик в челюсть». Имплант — биосовместимый, но всё же инородный объект. Его нужно поставить точно — по глубине, углу, с учётом костной ткани и будущей коронки. Мы делаем КТ, видим объём кости в 3D, моделируем установку в программе, а в сложных случаях даже создаём хирургический шаблон. Он фиксирует фрезу в нужной позиции — и ошибка просто исключена.

Полная реконструкция улыбки — задача не менее тонкая. Нужно, чтобы зубы не просто выглядели красиво, а правильно смыкались, не перегружали сустав, не мешали речи. И здесь цифра тоже спасает. Сканируем, моделируем в Exocad, рассчитываем зазоры с точностью до микрон. Если зубы стоят неровно — иногда даже планируем предварительное ортодонтическое лечение, чтобы потом коронки можно было сделать с минимальным препарированием.

И даже брекеты теперь можно поставить через цифру: заранее рассчитать, под каким углом и в какой точке крепить замочки. Это уже не «примерно тут», а миллиметровая точность.

Всё это позволяет нам не угадывать, а планировать. Не переделывать, а сразу делать правильно. И это экономит и ткани, и деньги, и самое ценное — время пациента.

— Как вы видите развитие цифровых технологий в стоматологии в ближайшие 5–10 лет?

— Всё будет в цифре. Уже сейчас почти каждый этап можно «оцифровать»: от первичного осмотра до фиксации коронки. И это только начало.

Во-первых, сами технологии станут ещё умнее. Программы для моделирования конструкций уже учатся на искусственном интеллекте — нажал кнопку, и система выдала проект коронки, фактически без участия техника. Конечно, специалист всё равно проверяет, корректирует — но темп задаёт машина.

Во-вторых, развивается диагностика. Например, цифровой аксиограф — это не прототип и не тестовая версия. Это полноценный рабочий инструмент, у которого уже есть стабильная первая версия программного обеспечения, активно применяемая на практике. Сейчас разрабатывается обновлённая версия с расширенным функционалом — её мы как раз ждём. Аналогов у такого решения, по сути, не было: раньше просто не существовало аксиографов в привычном цифровом понимании. Сегодня это точная система, которая автоматически просчитывает движение сустава и делает диагностику быстрее и надёжнее.

А дальше — роботизированная стоматология. Уже тестируют манипуляторы, которые могут препарировать зубы с точностью нейрохирурга. Пока что — на пластмассовых челюстях, но это вопрос времени.

Ну и искусственный интеллект. Он будет участвовать в расчётах, прогнозах, подборе плана лечения. Главное, чтобы не начал сам ставить диагнозы без врача — а то получится не стоматология, а продолжение «Матрицы». Именно симбиоз врача и технологий даст максимальный результат. И именно к этому мы и идём.

Цифровая стоматология — это не будущее, это уже реальность. Без догадок, без боли, без «давайте ещё подточим». Врачи клиники «Анатомия Улыбки» не просто идут в ногу с технологиями — они работают на опережение, чтобы пациент получил точное, комфортное и эффективное лечение.