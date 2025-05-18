Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Филипп Киркоров не сможет выступить на праздновании 30-летия СИБУРа и Дня химика в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города. Причиной стала травма, полученная артистом на концерте в Санкт-Петербурге.

По словам певца, инцидент произошёл во время исполнения песни «Чёрная пантера». При подъёме над сценой сработала пиротехника, и его куртка загорелась. Несмотря на ожог, Киркоров завершил выступление, но позже врачи настояли на полном восстановлении перед следующими выходами на сцену.

В обращении к жителям Нижнекамска и сотрудникам СИБУРа артист выразил сожаление и назвал ситуацию личным испытанием. Он поблагодарил организаторов, передал поздравления и выразил надежду на встречу в будущем.

Киркоров также подчеркнул, что не винит никого из команды и считает случившееся несчастным случаем.