Житель Казани вез ребенка на квадроцикле по тротуару

В Казани в микрорайоне Салават Купере очевидцы засняли, как мужчина едет по пешеходному тротуару на квадроцикле, держа ребёнка за спиной. Об этом сообщает телеграм-канал Злой Казанец | Жалобы Казань.

Судя по видео, мужчина забрал ребенка из детского сада и отправился домой, не утруждая себя объездом по дороге.

Сцена вызвала волну негодования у местных жителей. В соцсетях пишут, что тротуар — не место для техники с двигателем, особенно если за рулём взрослый, а рядом идут дети, мамы с колясками и пожилые люди.

Пешеходы требуют реакции ГИБДД. Жители микрорайона опасаются, что если такой пример станет нормой, скоро по тротуарам начнут кататься и мотоциклы, и электросамокаты с превышением скорости.

Подробности и видео в телеграм-канале Злой Казанец | Жалобы Казань.