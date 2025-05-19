Ученые впервые зафиксировали момент озарения в мозге

Международная группа нейробиологов из США и Германии впервые зафиксировала при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) момент, который соответствует инсайту — внезапному озарению, сопровождающему решение сложной задачи. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Во время эксперимента добровольцы решали головоломки, анаграммы и творческие задачи, в то время как учёные отслеживали активность их мозга в режиме реального времени.

Ключевой результат исследования — в момент «озарения» в мозге происходил всплеск активности в гиппокампе, области, связанной с памятью и обучением. Причём интенсивность вспышки прямо соотносилась с тем, насколько ярким участники ощущали момент осознания.

Кроме того, выяснилось, что решения, найденные через инсайт, запоминаются гораздо лучше, чем те, что были получены логическим путём. Это объясняет, почему «эврика-моменты» остаются в памяти надолго.

Учёные подчёркивают, что открытие может иметь практическое значение для образования. Результаты подтверждают пользу эвристического подхода — метода обучения, который побуждает к самостоятельному поиску решений и развитию творческого мышления.

Это исследование помогает глубже понять нейрофизиологические механизмы креативности и открывает перспективы в развитии познавательных способностей и улучшении долговременной памяти.