В Татарстане растет спрос на халяль-услуги: обучение, уход и красота в лидерах
Согласно данным Авито Услуги, весной 2025 года в Татарстане спрос на халяль-услуги вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса со ссылкой на внутреннюю статистику.
Наибольший рост зафиксирован в сфере обучения и курсов — интерес к ним увеличился в 2,8 раза. Также значительно вырос спрос:
на услуги нянь и сиделок — на 33%
в индустрии красоты — на 28%
в деловых услугах — на 15%
Рост интереса со стороны пользователей стимулировал и предложение. Общее количество объявлений о халяль-услугах увеличилось на 19% за год.
Наиболее заметный рост числа предложений:
в образовании — +71%
в искусстве — +50%
в деловой сфере — +32%
в уходе за детьми и пожилыми — +27%
По данным платформы, Татарстан остаётся одним из лидеров по развитию халяль-сферы среди российских регионов, отражая как культурные особенности, так и спрос на этичные и религиозно приемлемые форматы услуг, пишет «Ъ Волга-Урал».
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