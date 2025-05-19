В Татарстане растет спрос на халяль-услуги: обучение, уход и красота в лидерах

Согласно данным Авито Услуги, весной 2025 года в Татарстане спрос на халяль-услуги вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса со ссылкой на внутреннюю статистику.

Наибольший рост зафиксирован в сфере обучения и курсов — интерес к ним увеличился в 2,8 раза. Также значительно вырос спрос:

на услуги нянь и сиделок — на 33%

в индустрии красоты — на 28%

в деловых услугах — на 15%

Рост интереса со стороны пользователей стимулировал и предложение. Общее количество объявлений о халяль-услугах увеличилось на 19% за год.

Наиболее заметный рост числа предложений:

в образовании — +71%

в искусстве — +50%

в деловой сфере — +32%

в уходе за детьми и пожилыми — +27%

По данным платформы, Татарстан остаётся одним из лидеров по развитию халяль-сферы среди российских регионов, отражая как культурные особенности, так и спрос на этичные и религиозно приемлемые форматы услуг, пишет «Ъ Волга-Урал».