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В Татарстане растет спрос на халяль-услуги: обучение, уход и красота в лидерах

Весной 2025 года спрос на халяль-услуги в Татар...

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Согласно данным Авито Услуги, весной 2025 года в Татарстане спрос на халяль-услуги вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса со ссылкой на внутреннюю статистику.

Наибольший рост зафиксирован в сфере обучения и курсов — интерес к ним увеличился в 2,8 раза. Также значительно вырос спрос:

  • на услуги нянь и сиделок — на 33%

  • в индустрии красоты — на 28%

  • в деловых услугах — на 15%

Рост интереса со стороны пользователей стимулировал и предложение. Общее количество объявлений о халяль-услугах увеличилось на 19% за год.

Наиболее заметный рост числа предложений:

  • в образовании — +71%

  • в искусстве — +50%

  • в деловой сфере — +32%

  • в уходе за детьми и пожилыми — +27%

По данным платформы, Татарстан остаётся одним из лидеров по развитию халяль-сферы среди российских регионов, отражая как культурные особенности, так и спрос на этичные и религиозно приемлемые форматы услуг, пишет «Ъ Волга-Урал».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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