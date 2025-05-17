На зоны наблюдения за БПЛА в Татарстане потратят 67 миллионов рублей
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8 российских регионов, в том числе Татарстан, примут участие в создании зон наблюдения за беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает издание «Ведомости», на реализацию проекта в Татарстане предусмотрено финансирование в размере 67 миллионов рублей.
Исполнителем работ станет концерн «Алмаз-Антей», а инициатором — ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Общий объём контракта, охватывающего восемь субъектов РФ, составляет около 650 миллионов рублей.
Проект предполагает внедрение автоматизированной системы зависимого наблюдения, способной идентифицировать дроны и интегрировать их в общее воздушное пространство. Это должно значительно повысить уровень авиационной безопасности.
Руководитель «Русдронопорт» Николай Ряшин отметил, что на специально установленных мачтах разместят базовые станции. Эти устройства смогут отслеживать беспилотники, оборудованные ответчиками, в заданном радиусе действия.
Завершить основную часть работ планируется к декабрю 2025 года.
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