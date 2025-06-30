Праздники продлят до предела: как будем отдыхать на Новый год-2026

В 2026 году россияне могут насладиться длительными новогодними каникулы благодаря удачному расположению выходных. Возможно, отдых продлится до 11 января, что будет приятно для всех, кто ждал долгого перерыва.

Как сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике, возможность таких длинных каникул предоставляется благодаря календарю. Россияне смогут отдыхать с 31 декабря 2025 года и продолжить праздничные дни до 8 января 2026 года.

8 января приходится на четверг, что делает 9 января потенциальным рабочим днём. Однако с учётом последующих выходных, 9 января могут объявить выходным, что продлит отдых до 11 января. В таком случае понедельник, 12 января, станет первым рабочим днём.

Нилов отметил, что даже если рабочий день 9 января будет официальным, многие россияне могут взять отпуск за свой счёт, чтобы максимально продлить отдых.