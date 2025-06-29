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Праздники продлят до максимума: как будем отдыхать на Новый год-2026

Новогодние каникулы в 2026 году обещают быть до...

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Новогодние каникулы в 2026 году обещают быть достаточно продолжительными для россиян. Благодаря удачному расположению выходных, есть шанс, что отдых продлится до 11 января.

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике, заявил, что календарь даёт такую возможность. Россияне начнут отдыхать с 31 декабря 2025 года и продолжат праздники с 1 по 8 января 2026 года.

8 января приходится на четверг, и это делает 9 января возможным рабочим днём. Однако, с учетом дальнейших выходных, 9 января может стать выходным, что продлит каникулы до 11 января. В таком случае, понедельник, 12 января, будет первым рабочим днём.

Нилов отметил, что даже если 9 января не объявят выходным, многие сотрудники, вероятно, возьмут отпуск за свой счет, чтобы продлить отдых.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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