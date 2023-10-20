“Правила поступления в 10ый класс изменятся” - заявление Рособрнадзора

Руководитель Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев выразил мнение, что России необходимы перемены в системе правил поступления в 10-ый класс, техникумы и колледжи, сообщает PRIMPRESS.



Согласно заявлению представителя Рособрнадзора, существующие на данный момент правила зачисления в 10-ый класс и учреждения среднего профессионального образования изжили себя и утратили актуальность. Анзор Музаев считает, что результаты ОГЭ и конкурсы аттестатов больше не работают.





Однако в текущем учебном году изменений ожидать не стоит, так как это сложный масштабный процесс, который невозможно завершить быстро. Но в скором времени перемены обязательно произойдут, так как текущая модель перехода после 9 класса в 10-ый и учреждения СПО неактуальна для современности, объяснил руководитель Рособрнадзора на всероссийской встрече с родителями школьников.Так же Анзор Музаев добавил, что отмена ОГЭ в связи с предстоящими изменениями не планируется.Напомним, что не так давно российская система образования уже претерпела некоторые изменения, а именно, с 1 сентября 2023 года были введены единые федеральные общеобразовательные программы, принятые на законодательном уровне.