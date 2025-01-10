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Повысят еще на 10%. Пенсионеров ожидает рекордная индексация в феврале

Предстоящее значительное увеличение пенсионных ...

yarnews163.ru

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Российские пенсионеры могут ожидать значительного увеличения своих пенсионных выплат в ближайшие месяцы, начиная уже в феврале текущего года.

Согласно последней информации от эксперта в области пенсионного обеспечения Сергея Власова, индексация, запланированная на февраль, окажется одной из самых значительных в последние годы.

Январское повышение пенсий

В январе текущего года прошло увеличение страховых пенсий на 7,3%, охватывающее как неработающих, так и официально трудоустроенных пенсионеров. Это повышение является частью регулярной индексации, предназначенной для компенсации инфляционных изменений.

Февральские изменения

В феврале ожидается дополнительное увеличение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), предназначенных для определённых категорий льготников, включая инвалидов, ветеранов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Повышение также составит 7,3%, а общий рост выплат достигнет приблизительно 10% по сравнению с январским уровнем.

Воздействие инфляции на пенсии

Инфляция, превысившая прогнозы за 2024 год, подтолкнула к дополнительным мерам компенсации. Эти меры стали необходимы для сохранения покупательной способности пенсионеров в условиях растущих жизненных расходов. Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов подчеркнул, что такое значительное увеличение выплат крайне важно для поддержания стандартов жизни уязвимых слоёв населения.

Социальное восприятие и будущие перспективы

Эти изменения в пенсионной политике вызвали широкий общественный интерес и одобрение, особенно среди старшего поколения, которое часто находится в состоянии финансовой уязвимости. Повышение пенсий не только улучшит жизненный уровень многих пенсионеров, но и может стимулировать внутреннее потребление, способствуя экономическому росту.

Эти реформы открывают новую страницу в политике социальной защиты, ставя акцент на устойчивость и инклюзивность в поддержке пожилого населения.

Предстоящее увеличение пенсионных выплат в России является значимым шагом в улучшении условий жизни пенсионеров, поддержании их социальной защищенности и стимулировании экономической активности на всех уровнях, сообщает progorodche.ru.

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