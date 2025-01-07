"Повисла на кондиционере и упала вниз": какая трагедия случилась во время празднования дня рождения с матерью двоих детей

26-летняя Ольга М. из Екатеринбурга, устроившая вечеринку в честь своего дня рождения, погибла при трагических обстоятельствах. Молодая мама арендовала квартиру на несколько дней, чтобы отметить праздник с друзьями. Однако вечером 26 декабря её нашли бездыханной под окнами дома. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть.

События вызвали широкий резонанс в соцсетях. В местных пабликах начали распространяться кадры, снятые очевидцами. Как сообщает «КП-Екатеринбург», один из роликов зафиксировал момент, когда девушка висела на внешнем блоке кондиционера.

Обстоятельства трагедии пока остаются неясными. По словам знакомых Ольги, она была заботливой мамой, и ничего не предвещало беды в тот вечер. Следователи проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.