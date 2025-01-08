«Повисла на кондиционере и упала вниз»: что случилось во время празднования дня рождения с матерью двоих детей

Екатеринбург оказался в центре внимания после трагических событий, произошедших в ночь на 26 декабря, когда молодая мама Ольга М. праздновала свое 26-летие.

Планировавшаяся вечеринка с друзьями в арендованной квартире обернулась трагедией: Ольгу нашли мертвой под окнами квартиры, куда они собрались отмечать.

Ночь, которая обернулась катастрофой

События той ночи начались вполне обыденно: сбор друзей, шумное застолье, радостное веселье. Однако атмосфера резко изменилась, когда на пульт охраны дома поступил звонок о криках, доносящихся из квартиры. Охранники немедленно поднялись для проверки, но никто не открыл дверь.

Видеозапись, сделанная жителем дома, показывает последние моменты: Ольга пыталась удержаться на внешнем блоке кондиционера, в то время как окружающие кричали, призывая помочь ей.

Предшествующие события и реакция друзей

Интересно, что незадолго до трагедии арендаторы квартиры, включая парня Ольги и еще одну пару, находились на улице. В квартире оставалась только именинница. Следствие пытается выяснить, что произошло в эти фатальные минуты. Когда друзья вернулись, они обнаружили охранников у подъезда и узнали о криках из квартиры. Быстро поднявшись наверх, они застали лишь последствия трагедии.

Странности в поведении и обстоятельства

По словам охранников, мужчины из квартиры казались не очень пьяными, но заметно выпившими. К тому же у них были руки в крови, что свидетельствует о возможной драке. Еще одна деталь, которую следствие пытается прояснить: за полчаса до инцидента мать Ольги приезжала к квартире, якобы с намерением забрать дочь, однако та осталась на вечеринке.

Реакция общественности и последствия для семьи

Соседи по дому рассказали, что в предыдущие дни уже жаловались на шум от квартиры, но когда их попросили стихнуть, арендаторы тут же выполнили просьбу. Трагедия оставила после себя двух детей без матери — шестилетнюю дочь и четырехлетнего сына, которые теперь остались воспитываться в разорванной семье.

Это ужасающее событие стало поводом для серьезного размышления о безопасности и ответственности во время массовых мероприятий, а также о значимости внимания к межличностным отношениям в кризисные моменты. Следствие продолжается, и общество взволновано, ожидая ответов на множество вопросов, связанных с этой трагедией, сообщает kp.ru.