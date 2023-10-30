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«Поступили свежие данные»: синоптики резко поменяли прогноз на ноябрь

«Поступили свежие данные»: синоптики резко поменяли прогноз на ноябрь

wi-fi.ru

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Российские метеорологи озвучили новый прогноз на предстоящий ноябрь: данные сильно отличаются от предыдущих, и месяц обещает быть весьма капризным и непостоянным для многих регионов Российской Федерации, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно прогнозу специалистов службы Gismeteo, завершающий осень месяц будет таким же буйным и переменным как прошедшие сентябрь и октябрь: в сентябре граждане России ощущали аномальное тепло, в октябре же резко наступили холода.

Как сообщают синоптики, климатические условия в ноябре будут нестабильными и переменными, более того, жителям европейской части России следует готовиться к резким температурным перепадам. В столице нашего государства месяц начнется с плюсовой температуры в 12 градусов, а после 20 ноября столбики термометров резко сползут вниз и будут показывать до минус 13 градусов.

В южных российских регионах климатическая ситуация будет еще капризнее: в начале ноября температура воздуха будет составлять примерно до плюс 14 градусов, но с 17 числа начнутся морозы, доходящие до отметки в 17 градусов ниже нуля.

На северо-западные территории России холода не придут раньше времени, однако ноябрь будет сырым и тусклым: в Санкт-Петербурге, согласно прогнозу метеорологов, температура воздуха будет колебаться между минус 5 и плюс 8 градусами. А также на протяжении всего месяца друг друга будут сменять осадки в виде дождя и снега.

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