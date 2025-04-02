Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Поступила новая информация, и она пугает». Синоптики изменили прогноз на весь апрель

По словам метеорологов, ситуация в середине вес...

PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

По словам метеорологов, ситуация в середине весны будет хуже, чем ожидалось. Такой прогноз может напугать жителей многих регионов России, сообщает PRIMPRESS.

Новые данные о погоде на апрель предоставили специалисты Gismeteo. Они предупреждают, что второй месяц весны будет отмечен рядом аномальных явлений, главным из которых станут осадки.

Синоптики сообщили, что апрель может установить рекорды по количеству выпавших осадков, которые будут идти в разных формах. Например, во Владивостоке начало месяца принесет снег и мокрые снегопады, а в конце апреля в городе возможны ледяные дожди. Температура в целом будет немного выше нормы.

Особенно суровой ситуация окажется в европейской части России. По прогнозу, Москва в апреле может получить несколько месячных норм осадков. В первой половине месяца это будут мокрый снег и холодные дожди, а затем начнутся ливневые дожди. Ожидается, что сильные ливни накроют столицу 15 и 16 апреля.

Северо-запад России тоже не останется в стороне. В Санкт-Петербурге в апреле вернется снег, и снегопады будут продолжаться в первой половине месяца. После этого их сменят дожди, и погода станет еще более холодной и сырой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Ученые изобрели калькулятор, который ведет пересчет кошачьих лет на человеческие

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

как разводить содовый раствор после дезинфекции

Не у нас

день назад

В Таиланде россиянин разлетелся на части во время жесткого ДТП

Новости Казани

16 часов назад

В Казани африканский студент воткнул нож в подростка из Туниса и сбежал

мастер по ремонту холодильников в ростове-на-дону в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани открывается медицинский мегавуз «ТатМед» на 15 тысяч мест

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, что в Татарстане ожидается похолодание

Новости Татарстана

день назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Новости Казани

день назад

В Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа
Новости Казани
15 часов назад

Повар из Казани стал претендентом на звание лучшего молодого шефа страны

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 ре...

Новости Казани

9 минут назад

Ночью в Казани девушку кинули на асфальт и у нее украли сумку

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Всё для весёлых и полезных выходных и каникул: где в Казани дети находят друзей и увлечения

Новости Казани

19 минут назад

В казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки

Не у нас

49 минут назад

Ученые заявили, что саркофаги в Антарктиде издают зловещие гудящие звуки
В Зеленодольске подросток получил тяжелые травм...
Новости Татарстана
10 часов назад

В Зеленодольске подросток получил тяжелые травмы в результате ДТП

Не у нас

час назад

В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз

Не у нас

час назад

Мужчина рассказал, что он ощутил в загробном мире

Жилые комплексы: Новости

час назад

«До гробовой доски»: пенсионный возраст в РФ повысят еще на 5 лет
Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения