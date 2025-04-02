«Поступила новая информация, и она пугает». Синоптики изменили прогноз на весь апрель

По словам метеорологов, ситуация в середине весны будет хуже, чем ожидалось. Такой прогноз может напугать жителей многих регионов России, сообщает PRIMPRESS.

Новые данные о погоде на апрель предоставили специалисты Gismeteo. Они предупреждают, что второй месяц весны будет отмечен рядом аномальных явлений, главным из которых станут осадки.

Синоптики сообщили, что апрель может установить рекорды по количеству выпавших осадков, которые будут идти в разных формах. Например, во Владивостоке начало месяца принесет снег и мокрые снегопады, а в конце апреля в городе возможны ледяные дожди. Температура в целом будет немного выше нормы.

Особенно суровой ситуация окажется в европейской части России. По прогнозу, Москва в апреле может получить несколько месячных норм осадков. В первой половине месяца это будут мокрый снег и холодные дожди, а затем начнутся ливневые дожди. Ожидается, что сильные ливни накроют столицу 15 и 16 апреля.

Северо-запад России тоже не останется в стороне. В Санкт-Петербурге в апреле вернется снег, и снегопады будут продолжаться в первой половине месяца. После этого их сменят дожди, и погода станет еще более холодной и сырой.