«Поступила новая информация, и она пугает»: синоптики изменили прогноз на февраль в России

Февраль 2025 года обещает стать настоящим испытанием для россиян. Как сообщили специалисты Gismeteo, в конце зимы ситуация с погодой резко изменится, и прогнозы, сделанные ранее, уже не актуальны.

Главной особенностью месяца станет аномальное количество осадков, которое превзойдет все ожидания.

Где и какие погодные аномалии ожидаются?

Приморье

Жителей Дальнего Востока ждут ежедневные снегопады и ледяные дожди. По прогнозам, сугробы вырастут до рекордных значений, что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Центральная Россия и Москва

В столице февраль станет месяцем перепадов температур. Термометры будут показывать то «плюс», то «минус», из-за чего москвичам предстоит череда снегопадов, мокрого снега и ледяных дождей. Это создаст сложные условия на дорогах, а также увеличит вероятность гололеда. О приходе ранней весны говорить пока рано — будет пасмурно, сыро и мрачно.

Сибирь и Урал

В этих регионах ожидается превышение месячной нормы осадков, но экстремально низких температур синоптики не прогнозируют. Сильных морозов не будет, однако снежные завалы могут создать дополнительные трудности.

Как подготовиться к резкой смене погоды?

Следить за прогнозами и учитывать погодные изменения при планировании поездок.

Использовать нескользящую обувь и быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

Автомобилистам запастись антигололедными средствами и заранее проверить состояние шин.

Жителям частных домов подготовиться к возможному обильному снегопаду и ледяным наростам на крышах.

Февраль удивит погодными крайностями

Синоптики предупреждают: конец зимы в 2025 году окажется гораздо сложнее, чем предполагалось. Жителям многих регионов предстоит пережить аномальные осадки, перепады температур и ледяные дожди. Готовиться к сложным условиям стоит заранее, ведь февраль будет непредсказуемым и насыщенным погодными сюрпризами.