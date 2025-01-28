«Поступила новая информация, и она пугает»: синоптики изменили прогноз на февраль 2025
PRIMPRESS
Февраль готовит россиянам настоящие климатические испытания — синоптики пересмотрели свои прогнозы, и новые данные могут многих удивить или даже встревожить.
Как сообщает PRIMPRESS, специалисты отмечают значительные изменения в погодных условиях по сравнению с предыдущими месяцами зимы.
Что изменится в феврале?
По данным метеорологов из Gismeteo, последний месяц зимы будет сопровождаться рекордным количеством осадков. В некоторых регионах это проявится особенно ярко.
Приморье: ежедневные снегопады и ледяные дожди станут привычным явлением. Сугробы достигнут небывалых высот, что может создать трудности для жителей региона.
Центр России и Москва: здесь погода будет крайне нестабильной. Температура начнет колебаться от плюсовых значений к минусовым, что приведет к обильным снегопадам, мокрому снегу и периодическим ледяным дождям. Увеличится сырость, а солнечных дней ждать пока не стоит.
Прогноз для Сибири и Урала
В Сибири и на Урале тоже ожидается избыток осадков — их количество превысит месячную норму. Однако сильных морозов в этих регионах, по мнению синоптиков, не предвидится, что немного облегчит ситуацию.
Чего ожидать жителям России?
- Сложности с передвижением: сугробы и гололедица усложнят движение пешеходов и транспорта.
- Повышенные коммунальные нагрузки: из-за обильных осадков возрастет потребность в уборке снега и обработке дорог.
- Долгое ожидание весны: синоптики предупреждают, что ранний приход весны в этом году ждать не стоит — темные и влажные дни продлятся.
Как подготовиться к февральским сюрпризам?
- Проверить утепление жилья: обильные осадки и высокая влажность могут привести к промерзанию стен и окон.
- Обновить зимнюю обувь и одежду: ледяной дождь и мокрый снег требуют хорошей непромокаемой экипировки.
- Планировать поездки с учетом погодных условий: в феврале стоит быть готовыми к задержкам и трудностям на дорогах.
Февраль обещает быть не только снежным, но и богатым на климатические сюрпризы. Жителям разных регионов страны важно заранее подготовиться к погодным аномалиям, чтобы минимизировать возможные неудобства.
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