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«Поступила новая информация, и она пугает»: российские синоптики сообщили, когда закончится зима

Февральская погода преподнесет немало неожиданн...

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Февральская погода преподнесет немало неожиданностей, и прогнозы метеорологов сильно изменились. Как сообщают синоптики, последний месяц зимы окажется не таким, каким его ожидали ранее.

Специалисты предупреждают о резких изменениях в климате, которые могут удивить и даже напугать жителей разных регионов, пишет PRIMPRESS.

Какие изменения прогнозируют синоптики?

Эксперты Gismeteo отмечают, что в феврале характер погоды кардинально изменится по сравнению с предыдущими зимними месяцами. Количество осадков значительно возрастет, а температурные скачки создадут сложные условия на дорогах и во дворах.

Приморье: снегопады и ледяные дожди

Жителям Приморского края предстоит столкнуться с аномально снежным февралем. Синоптики прогнозируют ежедневные снегопады, а также ледяные дожди, которые будут сменять друг друга. В результате высота снежного покрова в регионе достигнет рекордных значений.

Центральная Россия: погодные качели

Москвичей и жителей центральных областей ждет нестабильная погода. Температура воздуха будет колебаться от плюсовых до минусовых значений, что приведет к частым снегопадам, мокрому снегу и ледяным дождям. Из-за этого дороги и тротуары могут превратиться в настоящий каток. Ожидать раннюю весну не стоит — февраль останется темным, сырым и малосолнечным.

Сибирь и Урал: осадков больше, морозов меньше

В регионах Сибири и на Урале количество осадков превысит среднюю норму, однако сильных морозов метеорологи не прогнозируют. Температурный фон останется относительно мягким для этих широт, но снегопады создадут немало проблем.

Февраль 2025 года принесет экстремальные погодные условия: аномальные снегопады в Приморье, нестабильную температуру и ледяные дожди в центральной России, а также повышенное количество осадков в Сибири и на Урале. Гражданам следует заранее подготовиться к капризам погоды, следить за прогнозами и быть осторожными на дорогах.

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