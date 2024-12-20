После атаки дронов загорелся завод нефтепродуктов: что известно на данный момент

В ночь на 19 декабря 2024 года Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, предположительно принадлежащих Украине.

В результате инцидента на предприятии возник пожар, который удалось полностью потушить к утренним часам, сообщает издание «Российская газета».

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в ходе массированного нападения было сбито свыше 30 дронов и три ракеты. Атаки затронули такие города, как Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. В Ростове-на-Дону один человек пострадал из-за падения обломков, ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Согласно данным Министерства обороны России, в ту же ночь было уничтожено 84 украинских беспилотника в разных регионах страны, из них 36 — над Ростовской областью.

Новошахтинский завод нефтепродуктов, введённый в эксплуатацию в 2009 году, считается крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на юге России с проектной мощностью до 7,5 млн тонн нефти в год. Это не первая атака на объект: ранее инциденты с дронами фиксировались в июне 2022 года, а также в мае и июне 2024 года.

В условиях растущей угрозы для топливно-энергетической инфраструктуры Министерство обороны планирует создать новый род войск — войска беспилотных систем. Их формирование намечено на третий квартал 2025 года, и они должны стать важным звеном в обеспечении защиты стратегически значимых объектов.