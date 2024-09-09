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Порвала с Россией и Плющенко. Уникальная русская фигуристка уезжает в США

Софья Самоделкина, российская фигуристка, приня...

m.sports.ru

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Софья Самоделкина, российская фигуристка, приняла решение о смене спортивного гражданства и переходе под флаг Казахстана. Это решение стало новым поворотом в карьере молодой спортсменки, которая ранее тренировалась в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» в Москве.

После перехода на казахстанскую сторону, Самоделкина заявила о своем уходе из академии Плющенко и переезде в США для дальнейших тренировок. Она объявила, что с сентября больше не будет сотрудничать с известным российским тренером и уже готовится к стажировке в Лос-Анджелесе у Рафаэля Арутюняна, известного своей работой с олимпийским чемпионом Нейтаном Ченом и мировой звездой фигурного катания Ильей Малининым.

Это решение вызвало широкий резонанс в спортивной общественности. Некоторые эксперты, такие как призер чемпионата мира Алена Леонова, поддержали переход Самоделкиной, отметив, что Арутюнян сможет эффективно способствовать развитию её талантов. В то же время, другие, включая заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, выразили мнение, что такие переходы являются обыденностью в мире спорта.

Катарина Гербольдт, призёр чемпионата России, выразила недоумение по поводу того, чего же не хватало Самоделкиной в России, где условия и тренерский состав также были на высоком уровне. Она также подчеркнула, что тренировки в США будут стоить значительно дороже, в отличие от бесплатных условий в России.

Переход Самоделкиной ставит под вопрос её будущее в спорте: с одной стороны, он открывает новые возможности и вызовы, с другой — влечёт за собой риски и неопределенность, связанные с адаптацией в новой тренировочной среде. Только время покажет, насколько успешным окажется это новое начинание для Софьи и как оно повлияет на её карьеру в фигурном катании, пишет news.sportbox.ru.

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