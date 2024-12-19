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Помощник машиниста бежал за поездом 3 километра: он мог всех спасти. Стали известны подробности катастрофы

В результате железнодорожной катастрофы в Мурма...

bashinform.ru

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В Мурманской области разворачивается драма вокруг расследования серьезной железнодорожной аварии, последствия которой оказались трагичными.

По данным следствия, машинист и его помощник могут скоро стать основными фигурантами уголовного дела, связанного с этим происшествием.

Обстоятельства происшествия

Согласно отчетам, машинист поручил своему помощнику установить тормозные башмаки, чтобы предотвратить движение поезда. Однако, из-за тяжести грузового состава и недостатка тормозных башмаков, поезд начал движение во время их установки. Помощник машиниста пытался догнать локомотив и остановить его, пробежав за ним три километра, но безуспешно.

Технические нюансы и ответственность

Машинист указывает на неисправность системы принудительной остановки поезда как на основную причину аварии. По его словам, даже с тормозными башмаками система должна была остановить поезд, но это не произошло. В результате, несмотря на попытки остановить поезд, произошло столкновение, приведшее к значительным человеческим потерям.

Человеческие потери и медицинская помощь

В результате столкновения погибли два человека, несколько человек находятся в тяжелом состоянии, и более двадцати получили различные травмы. Следствие и экстренные службы работают на месте, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим и разобраться в причинах происшествия.

Реакция общественности и следственные меры

Это событие вызвало широкий общественный резонанс и требования к тщательному расследованию обстоятельств аварии. Следственные органы прилагают все усилия для установления полной картины произошедшего, а также для определения степени ответственности каждого из участников инцидента.

Следствие по делу продолжается, и общество ожидает объективного рассмотрения всех фактов. Эта трагедия ставит вопросы о безопасности железнодорожных перевозок и необходимости ужесточения контроля за соблюдением технических норм и правил, сообщает gubdaily.ru.

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