Помои в красивой бутылке: названы марки кофе, которые полетели в черный список

Растворимый кофе остаётся популярным напитком среди россиян благодаря его простоте в приготовлении и широкой доступности. Но как отличить действительно качественный продукт от массы предложений на рынке?

Недавний анализ Росконтроля помог выявить самые надёжные марки и указать на потенциальные угрозы.

Перечень брендов, достойных доверия

В результате тщательного исследования были определены пять брендов, которые превзошли остальные по критериям качества, чистоты состава и удовлетворения потребителей:

«Монарх»

Jardin

Черная карта

Московская кофейня на паяхъ

Nescafe

Продукция данных производителей соответствует международным стандартам качества и вкуса, что делает их приоритетным выбором для любителей кофе.

Опасности скрытые на полках магазинов

Важной частью исследования стало выявление продуктов, которые могут представлять угрозу здоровью из-за низкого качества и наличия вредных добавок. Особенно это касается кофейных смесей «три в одном», где натуральный кофеин зачастую заменён на дешёвые заменители, включая растительные жиры и трансжиры.

Как сделать правильный выбор растворимого кофе

Для тех, кто ценит качество и здоровье, важно придерживаться следующих рекомендаций при выборе растворимого кофе:

Внимание к составу: убедитесь, что продукт содержит 100% натуральные кофейные зёрна.

Реалистичная ценовая категория: избегайте слишком дешёвых предложений, которые часто свидетельствуют о низком качестве.

Доверие к брендам: отдавайте предпочтение известным производителям с устоявшейся репутацией.

Качество упаковки: герметично упакованный кофе лучше сохраняет свои вкусовые качества и аромат.

Выбирая растворимый кофе, не пренебрегайте качеством в погоне за экономией. Исследование Росконтроля является надёжным руководством, которое поможет вам насладиться вкусным и безопасным продуктом, исключив риски для здоровья.

