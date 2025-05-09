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Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 10 мая — вернутся морозы и даже снег

После теплого и почти летнего апреля москвичей ...

proza.ru

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После теплого и почти летнего апреля москвичей ждет неприятный сюрприз — весна временно отступит. С 10 мая 2025 года в столице начнется резкое похолодание. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.

Что нас ждет?

По последним данным метеорологов, в столичный регион придет арктический воздух, что вызовет значительное понижение температуры:

Снижение температуры начнется с 10 мая и будет устойчивым.

Холодные выходные: 10–11 мая дневные температуры не превысят +10 °C.

Ночные заморозки: Столбик термометра может опускаться до 0 °C и ниже.

Снег в мае? В отдельных районах возможны кратковременные снегопады.

Ниже нормы: Температурный фон будет на 2–3 °C ниже климатической нормы начала мая.

Как подготовиться к погодным капризам?

Специалисты советуют не игнорировать предстоящие перемены и подготовиться заранее:

  • Одевайтесь по погоде: Используйте многослойную одежду, а также головные уборы, шарфы и перчатки.
  • Зонт — must-have: Возможны осадки, поэтому лучше быть готовыми.
  • Водителям — осторожность: Утром на дорогах возможна гололедица. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и снижайте скорость.
  • Следите за прогнозами: Проверяйте актуальные данные на сайте Гидрометцентра и других надежных источниках.

Почему это важно?

Резкая смена погоды может повлиять не только на самочувствие, но и на планы на майские праздники. Уделите немного времени, чтобы адаптироваться к погодным условиям — это поможет избежать простуд и неприятных ситуаций на дорогах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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