«Полностью под запретом»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

Граждане России, у которых в собственности есть недвижимое имущество, такое как квартиры, дачные дома, участки земли, должны узнать о новом правиле касательно недвижимого имущества.

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что для граждан России было принято нововведение, которое защитит собственников: в законную силу вступило право на запрет сделок с недвижимостью.

По словам юриста, новое правило о запрете сделок с недвижимостью является важным шагом в защите прав собственников от мошенничества. Оно предоставляет возможность гражданам самостоятельно контролировать передачу своего имущества и избегать потенциальных финансовых потерь. Право на запрет действует даже тогда, когда у участников процесса передачи имущества на руках есть доверенность от собственника: без личного присутствия и согласия владельца сделка не может быть завершена.

Важно отметить, что запрет сделок с недвижимостью не является окончательным. Владелец может в любой момент отозвать запрет, если захочет провести сделку или передать права на свое имущество.

Чтобы данное право вступило в силу, гражданам РФ нужно подать соответствующее заявление на Госуслугах.