Полное погружение в ИТ: «Школа 21» объявила прием заявок на обучение в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал набор на обучение в «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбера, где каждый житель региона старше 18 лет независимо от опыта в программировании может получить востребованную ИТ-профессию. Подать заявку на обучение можно на сайте школы https://21-school.ru?erid=LjN8JwNBA.

«Школа 21» в Нижнем Новгороде реализуется Сбером в партнерстве с Правительством Нижегородской области по поручению Президента Российской Федерации. Новый кампус площадью 2 660 м² появится в городе по адресу: ул. Тургенева, 30. Как и остальные кампусы школы, кампус в Нижнем Новгороде будет открыт 24/7, что позволяет участнику адаптировать обучение под свой собственный график.





Первый «бассейн» — финальный отборочный этап для поступления в «Школу 21» — начнется в декабре 2024 года. В первый же день «бассейна» участники знакомятся с методикой школы «равный равному», когда все учатся друг у друга. Она позволяет прокачать как навыки программирования, так и «мягкие» навыки. Благодаря ей можно сильно прокачать не только навыки программирования, но и целый набор «мягких» навыков. К примеру, умение работать в команде, способность управлять своим временем и расставлять приоритеты. В первом «бассейне» нижегородского кампуса участие смогут принять около 200 участников.

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«Нижний Новгород, как и весь регион, — образец скорости и качества цифровой трансформации. Уверен, что “Школа 21” интегрируется в этот ландшафт перемен и станет важной частью местного ИТ-сообщества. Но перед этим ребятам предстоит пройти довольно серьезное испытание, которое требует времени, сил и в чем-то самоотверженности. Хотя даже такой непростой этап, как “бассейн”, проходит в школе в атмосфере максимальной поддержки, поэтому наши участники верят в себя и в достижение своих целей. Но даже для тех, кто не справится с "бассейном", “Школа 21” — это прекрасный шанс попробовать свои силы в ИТ и узнать больше о своих способностях. А для тех, кто перейдет на основное обучение школа станет значимым плюсом в построении карьеры – например, наши участники первое повышение получают в 2,3 раза быстрее».

Все, кто успешно справится с «бассейном», поступят на основное обучение, где уже в комфортном для себя темпе получат необходимые навыки и компетенции для успешной карьеры в ИТ. В течение 1,5–3 лет они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также разовьют навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.