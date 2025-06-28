Полейте рассаду этим супер бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не существовало

Тля и муравьи могут стать настоящей проблемой для вашего дачного участка, нанося вред растениям и снижая урожай.

Однако существует множество эффективных и безопасных способов борьбы с этими вредителями без использования химикатов. Рассмотрим несколько натуральных методов, которые помогут сохранить ваш сад в безопасности.

Как избавиться от муравьёв

Муравьи часто образуют союз с тлёй, защищая её и получая взамен сладкие выделения. Чтобы избавиться от муравьёв, используйте молотую корицу, которая является отличным и безопасным средством.

Посыпьте муравейники и пути, по которым ходят муравьи, молотой корицей.

Корица нарушает феромонный след, и муравьи покидают ваш участок в течение нескольких дней.

Как бороться с тлёй

Для эффективной борьбы с тлёй используйте простой спиртовой раствор, который безопасен для растений и помогает уничтожить вредителей.

Смешайте 500 мл воды и 500 мл водки.

Опрыскайте поражённые растения полученным раствором.

Тля исчезнет, при этом растения останутся в безопасности.

Почему это работает?

Эти методы не содержат токсичных веществ, безопасны для людей и домашних животных, а также не загрязняют почву. Используя натуральные средства, вы сохраните экологическую чистоту вашего участка и эффективное уничтожение вредителей.