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Полейте рассаду этим дешевым напитком и подождите пару минуток: тли и муравьев, как и не было

Тля и муравьи — одни из самых распространённых ...

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Тля и муравьи — одни из самых распространённых и разрушительных вредителей на дачных участках, способных нанести серьёзный ущерб растениям.

Хотя существует множество химических средств, многие садоводы предпочитают экологически чистые методы борьбы с этими вредителями. Советы дают дачники, которые нашли эффективные способы защиты своих растений.

Как избавиться от муравьёв

Муравьи и тля часто действуют вместе: муравьи защищают тлю, а та служит для них источником пищи. Поэтому борьба с этими вредителями должна быть комплексной. Одним из простых и эффективных способов является использование молотой корицы. Разсыпьте корицу вокруг муравейника — это нарушит феромоновые тропы муравьёв, сбивая их ориентацию. Постепенно муравьи забудут путь на ваш участок, и их численность уменьшится.

Как бороться с тлёй

Для борьбы с тлёй можно приготовить простой и безопасный раствор. Смешайте 500 мл воды с 500 мл недорогой водки (любой марки) и опрыскайте этим раствором поражённые растения. Этот метод эффективно уничтожает тлю, не вредя растениям и урожаю.

Почему эти методы эффективны

Эти экологически безопасные методы борьбы с вредителями не только не вредят природе, но и исключают использование химикатов, которые могут повредить полезным насекомым и растениям. Такие способы просты в применении и доступны, что делает их идеальными для дачников, которые хотят поддерживать экологическую чистоту на своём участке.

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