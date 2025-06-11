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Пока все летят на Бали, я красиво и бюджетно отдыхаю в РФ – баунти-курорт

Пока множество туристов устремляются в жаркие с...

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Пока множество туристов устремляются в жаркие страны, чтобы насладиться пляжами Бали, опытные путешественники открывают для себя уникальные баунти-курорты России — живописные, доступные и не переполненные отдыхающими.

В нашей стране тоже есть такие уголки, где комфортный отдых сочетается с природной красотой и современным сервисом. Особенно это касается Черноморского побережья и Каспийского моря. ИА UssurMedia узнало, где в России можно найти свои "Бали" и какие курорты уже завоевали популярность среди туристов.

Одним из таких мест является пляж "Майами", расположенный в крымском поселке Оленевка. Это место привлекает туристов благодаря своему белоснежному песку и чистейшей воде, ставшей настоящей находкой для любителей пляжного отдыха. Пляж протяженностью около двух километров ежегодно становится притягательным не только для отдыхающих, но и для любителей активного отдыха, таких как серфинг, дайвинг, кайтсёрфинг и флайбординг.

Пляж "Майами" идеально подходит для семейного отдыха. Здесь расположены детские аттракционы, включая батуты, горки с бассейнами, а также прокат кругов и жилетов. Для взрослых предусмотрены развлечения вроде катания на банане, водных лыжах или парасейлинга. Активные туристы смогут поиграть в пляжный футбол, волейбол или бадминтон — для этого на пляже есть всё необходимое оборудование в аренду.

Для удобства отдыхающих на пляже установлены душевые с пресной водой, туалеты, раздевалки и навесы от солнца. Также можно арендовать шезлонг и зонт. В непосредственной близости от пляжа находятся шатры, где предлагаются еда, напитки и различные пляжные аксессуары.

Туристы особенно ценят комфортные условия для купания: вода в море прогревается до +25…+28°C, а пологий морской дно без подводных скал делает отдых безопасным. Множество положительных отзывов связаны с чистотой пляжа, хорошей видимостью на глубине и живописными пейзажами.

Кроме того, поблизости от пляжа расположены природные достопримечательности: мыс Тарханкут (в 2,5 км), мысы Большой и Малый Атлеш (в 4,4 и 5,7 км), урочище Джангуль (в 4,7 км) и "Чаша любви" — природный бассейн в скале. В 5,3 км от пляжа находится подводный музей "Аллея вождей", где на глубине 15-20 метров установлены бюсты исторических деятелей.

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