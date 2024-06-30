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Подорожает всё: с 1 июля в России увеличат цены на ЖКХ до 15%

С 1 июля 2024 года жители России столкнутся с повышением тарифов на коммунальные услуги, что станет первым таким изменением с декабря 2022 года

Яна Лаушкина

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С 1 июля 2024 года жители России столкнутся с повышением тарифов на коммунальные услуги, что станет первым таким изменением с декабря 2022 года. Индексация тарифов будет варьироваться от 4% до 15%, в зависимости от региона, причём среднее увеличение составит 9,8%. Эксперт Ирина Блинкова из подразделения «Народный фронт. Аналитика» подчеркивает, что изменения затронут только стоимость основных коммунальных услуг.

Жители Хакасии увидят минимальное увеличение в размере 4%, в то время как в Забайкальском крае наибольшее увеличение составит 15%. В столичных регионах, таких как Москва и Московская область, тарифы вырастут на 11% и 10,7% соответственно, тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличение составит около 10%.

В столице России наибольший рост коснётся стоимости холодной воды, которая увеличится на 17,42%, стоимость водоотведения поднимется на 14,86%, а тарифы на горячую воду возрастут на 11,92%. Отопление в Москве подорожает на 10,46%, в то время как стоимость вывоза мусора увеличится всего на 0,55%.

Важной новостью станет введение возможности для определённых категорий граждан оплачивать коммунальные услуги без банковской комиссии с начала июля. Это может частично компенсировать рост расходов на коммунальные платежи для наиболее уязвимых слоёв населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги является частью широкомасштабной стратегии обновления инфраструктуры, требующей значительных капиталовложений. Однако это также представляет собой финансовую нагрузку для многих семей, особенно в контексте текущих экономических условий. Власти обещают смягчить воздействие этих изменений на население через различные формы социальной поддержки, что требует внимательного мониторинга и возможно, корректировки в домашних бюджетах.

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