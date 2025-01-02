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Почти голый россиянин «изнасиловал» машину посреди улицы

Жители Краснодара стали свидетелями необычного ...

dzen.ru

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Жители Краснодара стали свидетелями необычного происшествия, которое привлекло внимание социальных сетей.

Полуголый мужчина устроил настоящий спектакль на улице, «атакуя» припаркованную легковушку, сообщает телеграм-канал «Краснодар Телетайп».

Что произошло?

Инцидент начался с того, что мужчина попытался открыть дверь автомобиля, но, не добившись успеха, проявил агрессию. Он ударил зеркало заднего вида ногой, сломал его, а затем залез на капот. Последующие его действия были ещё более странными: он прыгал на лобовом стекле, а после, по словам очевидцев, совершал с машиной непристойные действия.

Диалог с «призраком»

Самое необычное в этом происшествии — разговор мужчины с воображаемым «призраком», который, по его словам, находился в салоне автомобиля. Это добавило инциденту ещё большую абсурдность и вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Как реагировали очевидцы?

Прохожие наблюдали за происходящим с удивлением, но вмешиваться никто не стал. Многие снимали происходящее на видео, которое впоследствии разошлось по интернету.

Подобные случаи показывают, насколько важно обращать внимание на психическое здоровье общества и оперативно реагировать на странное поведение. Хотя происшествие выглядит комично, оно указывает на более глубокие проблемы, требующие внимания специалистов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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