Почти голый россиянин «изнасиловал» машину посреди улицы

Жители Краснодара стали свидетелями необычного происшествия, которое привлекло внимание социальных сетей.

Полуголый мужчина устроил настоящий спектакль на улице, «атакуя» припаркованную легковушку, сообщает телеграм-канал «Краснодар Телетайп».

Что произошло?

Инцидент начался с того, что мужчина попытался открыть дверь автомобиля, но, не добившись успеха, проявил агрессию. Он ударил зеркало заднего вида ногой, сломал его, а затем залез на капот. Последующие его действия были ещё более странными: он прыгал на лобовом стекле, а после, по словам очевидцев, совершал с машиной непристойные действия.

Диалог с «призраком»

Самое необычное в этом происшествии — разговор мужчины с воображаемым «призраком», который, по его словам, находился в салоне автомобиля. Это добавило инциденту ещё большую абсурдность и вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Как реагировали очевидцы?

Прохожие наблюдали за происходящим с удивлением, но вмешиваться никто не стал. Многие снимали происходящее на видео, которое впоследствии разошлось по интернету.

Подобные случаи показывают, насколько важно обращать внимание на психическое здоровье общества и оперативно реагировать на странное поведение. Хотя происшествие выглядит комично, оно указывает на более глубокие проблемы, требующие внимания специалистов.