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· 16+ · Полина Модестова

Почему в Норвегии с 1980 года местным жителям невозможно держать в доме кошку

В европейском законодательстве не редкость нахо...

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В европейском законодательстве не редкость находить нормы, вызывающие недоумение у иностранцев. Например, в Норвегии существует закон, касающийся держания кошек, который может показаться необычным. На самом деле, в Норвегии нет общенационального запрета на кошек, но в поселке Баренцбург и на архипелаге Шпицберген такие ограничения действительно есть.

Этот уникальный запрет был введен в 1980 году и до сих пор остается в силе. Причина его введения заключается в опасности распространения бешенства и эхинококкоза — заболеваний, которые могут быть переданы через местных лис и грызунов. Власти архипелага Шпицберген приняли это решение не из-за антипатии к домашним питомцам, а с целью обеспечения общественной и животной безопасности.

Этот пример иллюстрирует, как специфические местные условия могут влиять на формирование законодательных актов, которые могут показаться необычными с точки зрения иностранца, но имеют под собой веские причины, обусловленные заботой о здоровье и безопасности.

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