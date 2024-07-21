Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев отметил возможность мобилизации 300 тысяч к августу

Генерал-лейтенант Гурулев недавно обратил внимание на актуальные вопросы мобилизационных процессов в армии

uznayvse.ru

Подписаться в Telegram

Генерал-лейтенант Гурулев недавно обратил внимание на актуальные вопросы мобилизационных процессов в армии. Сейчас активно идет обновление рядов вооруженных сил, преимущественно за счет добровольцев, решивших заключить контракт с армией. При этом возникает логичный вопрос о возможности ускоренной мобилизации - конкретно, о привлечении дополнительного миллиона человек. Об этом Гурулев говорит в своем телеграм-канале, где активно ведется обсуждение данной темы.

Существует несколько ключевых факторов, о которых следует помнить при рассмотрении вопроса мобилизации. Прежде всего, необходимо обеспечить каждого новобранца всем нужным: от униформы и обуви до качественного обучения. На данный момент оборонно-промышленный комплекс имеет ресурсы для поддержки текущего численного состава войск. Как подчеркивает Гурулев, процесс включения новых солдат в строй идет осторожно и с учетом добровольности, при этом ресурсы частного сектора тоже постепенно увеличиваются.

Второй аспект касается социальных последствий мобилизации. Отрыв людей от их привычной жизни и работы вносит значительные изменения не только в их личную жизнь, но и в работу предприятий, от фабрик до сельскохозяйственных угодий. Сегодня в армии находятся те, кто прошел строгий отбор, исключая лиц с проблемами с законом или зависимостями. Кроме того, промышленность уже испытывает дефицит рабочих рук. Гурулев подчеркивает, что дополнительная мобилизация могла бы нанести ущерб не только армейским, но и гражданским секторам экономики, что делает ее в текущих условиях нежелательной.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Паша Техник появился в аэропорту Казани

Новости Казани

день назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

травля тараканов цена москва

Новости Казани

день назад

Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч

сколько стоит штопка джинсов между ног в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

Новости Казани

день назад

Волынец хочет запретить концерт рэпера Кишлака

Новости Казани

23 часа назад

Паша Техник извинился за отмену концерта в Казани

Новости Казани
2 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Казани

13 минут назад

В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери

Новости Казани

час назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

Новости Казани

2 часа назад

В домах Советского района сутки не будет воды

Новости Татарстана

2 часа назад

Водитель «Лады» разбился насмерть в Камском Устье
В РТ обнаружили слив неизвестных отходов
Новости Татарстана
2 дня назад

В РТ обнаружили слив неизвестных отходов

Новости Казани

3 часа назад

Президент Бразилии посетит Казань на осеннем саммите БРИКС

Новости Татарстана

20 часов назад

Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет

Новости Казани

21 час назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Интересное в Казани
5 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Татарстанская спортсменка взяла золото на чемпионате РФ по тяжелой атлетике
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстанская спортсменка взяла золото на чемпионате РФ по тяжелой атлетике