Генерал-лейтенант Гурулев недавно обратил внимание на актуальные вопросы мобилизационных процессов в армии. Сейчас активно идет обновление рядов вооруженных сил, преимущественно за счет добровольцев, решивших заключить контракт с армией. При этом возникает логичный вопрос о возможности ускоренной мобилизации - конкретно, о привлечении дополнительного миллиона человек. Об этом Гурулев говорит в своем телеграм-канале, где активно ведется обсуждение данной темы.

Существует несколько ключевых факторов, о которых следует помнить при рассмотрении вопроса мобилизации. Прежде всего, необходимо обеспечить каждого новобранца всем нужным: от униформы и обуви до качественного обучения. На данный момент оборонно-промышленный комплекс имеет ресурсы для поддержки текущего численного состава войск. Как подчеркивает Гурулев, процесс включения новых солдат в строй идет осторожно и с учетом добровольности, при этом ресурсы частного сектора тоже постепенно увеличиваются.

Второй аспект касается социальных последствий мобилизации. Отрыв людей от их привычной жизни и работы вносит значительные изменения не только в их личную жизнь, но и в работу предприятий, от фабрик до сельскохозяйственных угодий. Сегодня в армии находятся те, кто прошел строгий отбор, исключая лиц с проблемами с законом или зависимостями. Кроме того, промышленность уже испытывает дефицит рабочих рук. Гурулев подчеркивает, что дополнительная мобилизация могла бы нанести ущерб не только армейским, но и гражданским секторам экономики, что делает ее в текущих условиях нежелательной.