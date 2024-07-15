Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Появится вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Такой шанс появится у тех, кто достиг возраста пенсионных выплат и продолжает работать до сих пор

kuhnianasha.ru

Подписаться в Telegram

Такой шанс появится у тех, кто достиг возраста пенсионных выплат и продолжает работать до сих пор.

При этом получение второй пенсии доступно не всем. Оно ограничено конкретным группам населения. Право на такую выплату есть у тех граждан, что ранее работали в силовых структурах или были военными. Каждый из них может подать заявление в Социальный фонд, чтобы ему была назначена вторая пенсия.

Однако стоит отметить, что размер второй пенсии, как правило, окажется меньше первой. Несмотря на это, дополнительные выплаты могут стать значимой поддержкой для тех, кто продолжает вести активный образ жизни и трудиться на благо общества.


Другой категорией потенциальных получателей являются граждане, которые проработали в гражданских организациях минимум 15 лет и набрали необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент — 28,2 балла. Эти требования позволяют квалифицировать для получения страховой пенсии по старости, что также является видом второй пенсии.

Эта программа вызвала интерес среди пожилых граждан России, поскольку предоставляет дополнительные финансовые возможности для тех, кто по различным причинам продолжает свою профессиональную деятельность. Инициатива также подчеркивает важность признания вклада старшего поколения в экономику страны.

В целом, программа второй пенсии стимулирует продолжение трудовой активности среди пожилых, поддерживая их финансово и социально. Подобные инициативы могут сыграть ключевую роль в улучшении качества жизни пожилых граждан, предоставляя им дополнительные ресурсы и признание их усилий на государственном уровне.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Казанцы рассказали о стрельбе на улице Зорге

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

лучшее средство от тараканов в квартире

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

экоуборка в Москве

Новости Казани

17 часов назад

На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала

Новости Казани

15 часов назад

Мэрия Казани выложила обновлённый график отключения горячей воды

Новости Татарстана

день назад

Бывшую чиновницу Минсельхозпрода обвинили во взятничестве

Новости Казани

17 часов назад

Жительницу Челнов будут судить за убийство из ревности

Новости Казани

20 часов назад

На Ямашева частично перекроют движение
Лонгриды
2 дня назад

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Новости Казани

45 минут назад

22-летняя Алина Загитова показала первую репетицию шоу «Хранители времени»

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Татарстана

13 часов назад

В Азнакаевском районе в ДТП погиб водитель

Новости Казани

14 часов назад

Казанцам нужно зарабатывать 290 тыс., чтобы взять квартиру в ипотеку
10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах
Новости Татарстана
2 дня назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстану направят более 1 млрд. для развития комфортной среды

Новости Татарстана

18 часов назад

В Альметьевске машина загорелась на глазах у хозяина

Новости Татарстана

19 часов назад

Глава жилинспенкции РТ предложил жителям домов самим мыть полы в подъездах
Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Новости Татарстана
2 дня назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку
Новости Казани
2 дня назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку