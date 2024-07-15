"Появится вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Такой шанс появится у тех, кто достиг возраста пенсионных выплат и продолжает работать до сих пор.



При этом получение второй пенсии доступно не всем. Оно ограничено конкретным группам населения. Право на такую выплату есть у тех граждан, что ранее работали в силовых структурах или были военными. Каждый из них может подать заявление в Социальный фонд, чтобы ему была назначена вторая пенсия.



Однако стоит отметить, что размер второй пенсии, как правило, окажется меньше первой. Несмотря на это, дополнительные выплаты могут стать значимой поддержкой для тех, кто продолжает вести активный образ жизни и трудиться на благо общества.



Другой категорией потенциальных получателей являются граждане, которые проработали в гражданских организациях минимум 15 лет и набрали необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент — 28,2 балла. Эти требования позволяют квалифицировать для получения страховой пенсии по старости, что также является видом второй пенсии.Эта программа вызвала интерес среди пожилых граждан России, поскольку предоставляет дополнительные финансовые возможности для тех, кто по различным причинам продолжает свою профессиональную деятельность. Инициатива также подчеркивает важность признания вклада старшего поколения в экономику страны.В целом, программа второй пенсии стимулирует продолжение трудовой активности среди пожилых, поддерживая их финансово и социально. Подобные инициативы могут сыграть ключевую роль в улучшении качества жизни пожилых граждан, предоставляя им дополнительные ресурсы и признание их усилий на государственном уровне.