Появилась дата анонса сверхдешевого смартфона Xiaomi Redmi A4 5G

В интернете появились сведения о том, когда пройдет анонс дешевого мобильника Xiaomi Redmi A4 5G — его покажут уже 20 ноября этого года.

Смартфон первыми увидят в Индии, его можно будет купить на сайтах Xiaomi и на Amazon.

К примеру, телефон Redmi A4 5G - 1-й на планете смартфон с чипом Snapdragon 4s Gen 2, который поддерживает 5G.

У объекта будет большой экран (6.88 дюймов), двойная камера с сенсором на 50 Мегапикселей. Работать телефон станет будет на базе Android 14.

Емкость аккумулятора - 5160 мАч. Прогнозируется, что устройство будет оснащено фронтальной камерой на 8 Мп, боковым сканером для отпечатков пальцев и т.д..

Одно из достоинств телефона Redmi A4 5G — невысокая цена. Например, за модель (4/128 Гигабайта) придется отдать меньше 10 тысяч руб., однако такая цена складывается со скидками, пишет gizmochina.