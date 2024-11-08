Появилась дата анонса сверхдешевого смартфона Xiaomi Redmi A4 5G
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В интернете появились сведения о том, когда пройдет анонс дешевого мобильника Xiaomi Redmi A4 5G — его покажут уже 20 ноября этого года.
Смартфон первыми увидят в Индии, его можно будет купить на сайтах Xiaomi и на Amazon.
К примеру, телефон Redmi A4 5G - 1-й на планете смартфон с чипом Snapdragon 4s Gen 2, который поддерживает 5G.
У объекта будет большой экран (6.88 дюймов), двойная камера с сенсором на 50 Мегапикселей. Работать телефон станет будет на базе Android 14.
Емкость аккумулятора - 5160 мАч. Прогнозируется, что устройство будет оснащено фронтальной камерой на 8 Мп, боковым сканером для отпечатков пальцев и т.д..
Одно из достоинств телефона Redmi A4 5G — невысокая цена. Например, за модель (4/128 Гигабайта) придется отдать меньше 10 тысяч руб., однако такая цена складывается со скидками, пишет gizmochina.
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