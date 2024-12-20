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По-настоящему вкусная квашеная капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Освежите зимние дни традиционным блюдом — кваше...

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Квашеная капуста — не просто зимнее блюдо, а культурное наследие, передаваемое в семьях из поколения в поколение.

Этот рецепт квашеной капусты, уходящий корнями в домашние запасы наших бабушек, сохраняет в себе не только питательные свойства, но и неповторимый вкус домашней кухни.

Ингредиенты:

  • 5 кг свежей белокочанной капусты
  • 100 г соли
  • 200 г моркови
  • 5 зубчиков чеснока
  • 2 ч.л. тмина (по желанию)

Подготовка:

  • Чистка и шинковка: Сначала тщательно мойте капусту и морковь. Капусту нашинковать тонкими длинными полосками, а морковь натереть на крупной терке.
  • Смешивание с ингредиентами: В большой таз выложите шинкованную капусту, добавьте морковь, измельченный чеснок и соль. Если любите специи, добавьте тмин — он придаст особый аромат.
  • Перемешивание: Тщательно, но аккуратно перемешайте капусту с остальными ингредиентами руками. Важно равномерно распределить соль и специи по всей массе.
  • Утрамбовка: Переложите смесь в большую эмалированную или стеклянную посуду. Капусту следует хорошо утрамбовать, чтобы она пустила сок. Верхний слой должен быть покрыт жидкостью, выделившейся в процессе утрамбовки.
  • Ферментация: Накройте капусту чистой тканью, сверху положите деревянный круг или тарелку, а сверху — груз. Оставьте в прохладном месте на 2-3 дня для начальной ферментации. После этого капусту можно будет переложить в более холодное место (например, в погреб) на длительное хранение.
  • Созревание: Полноценное созревание капусты займет от 1 до 1,5 месяцев. В это время она приобретет характерную кислую нотку и станет максимально полезной и вкусной.

Почему этот рецепт особенный?

Этот рецепт квашеной капусты переходит из поколения в поколение и является частью культурного наследия. Блюдо, приготовленное по нему, хранит в себе историю и традиции, что делает его не просто питательным, но и невероятно вкусным.

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