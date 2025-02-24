По-настоящему хрустящая вкуснейшая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Нет ничего вкуснее домашней квашеной капусты, которая остается хрустящей и сочной даже спустя несколько месяцев. Этот рецепт достался по наследству от бабушки, а значит, проверен не одним поколением!

Без уксуса, без сложных ингредиентов — только натуральный способ засолки, который гарантирует идеальный вкус.

Почему этот рецепт лучше других?

Капуста остается хрустящей и сочной.

Минимум ингредиентов – только капуста, морковь, соль и немного терпения.

Полезный продукт – содержит витамины C, K, группы B, пробиотики для иммунитета.

Простое приготовление – без лишних хлопот и стерилизации.

Что понадобится?

Ингредиенты на 3-литровую банку:

2 кг свежей белокочанной капусты

1 крупная морковь

2 ст. ложки крупной каменной соли (без йода!)

1 ст. ложка сахара

Дополнительно (по желанию):

3-4 горошины черного перца

1-2 лавровых листа

1 ч. ложка тмина или семян укропа – для аромата

Как приготовить хрустящую квашеную капусту?

1 Шинкуем капусту тонкими полосками, морковь натираем на крупной терке.

2 В глубокой миске смешиваем овощи, добавляем соль и сахар, слегка перетираем руками (но не до сока!).

3 Добавляем специи (если используем), перемешиваем.

4 Плотно укладываем в банку или эмалированную кастрюлю, слегка прижимая, но не трамбуя слишком сильно – капуста должна «дышать».

5 Оставляем в теплом месте на 2-3 дня, ежедневно протыкаем деревянной палочкой до дна, чтобы выходил газ.

6 Когда капуста заскрипит на зубах и приобретет приятный кисловатый вкус, убираем в холодильник или погреб.

Секреты бабушки для хрустящей капусты

Не используйте йодированную соль – она делает капусту мягкой.

Овощи не переусердствуйте с перетиранием – если выделится слишком много сока, капуста станет мягкой.

Ферментируйте при температуре +18...+22C – в холоде процесс затянется, в жаре капуста может «перекиснуть».

Обязательно прокалывайте капусту во время брожения – так выходит углекислый газ, и капуста не станет горькой.

С чем подавать?

С луком и маслом – классическая закуска.

К мясу и картошке – идеальное сочетание.

В щах и борще – придает насыщенный вкус.

В начинках для пирогов – нежная и ароматная.

Этот бабушкин рецепт хрустящей капусты – идеальный способ приготовить полезный, вкусный и натуральный продукт. Следуйте этим советам, и ваша капуста всегда будет идеально хрустящей и сочной!

