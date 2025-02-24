По-настоящему хрустящая вкуснейшая капуста: рецепт достался по наследству от бабушки
magiya-vokrug.ru
Нет ничего вкуснее домашней квашеной капусты, которая остается хрустящей и сочной даже спустя несколько месяцев. Этот рецепт достался по наследству от бабушки, а значит, проверен не одним поколением!
Без уксуса, без сложных ингредиентов — только натуральный способ засолки, который гарантирует идеальный вкус.
Почему этот рецепт лучше других?
- Капуста остается хрустящей и сочной.
- Минимум ингредиентов – только капуста, морковь, соль и немного терпения.
- Полезный продукт – содержит витамины C, K, группы B, пробиотики для иммунитета.
- Простое приготовление – без лишних хлопот и стерилизации.
Что понадобится?
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- 2 кг свежей белокочанной капусты
- 1 крупная морковь
- 2 ст. ложки крупной каменной соли (без йода!)
- 1 ст. ложка сахара
Дополнительно (по желанию):
- 3-4 горошины черного перца
- 1-2 лавровых листа
- 1 ч. ложка тмина или семян укропа – для аромата
Как приготовить хрустящую квашеную капусту?
1 Шинкуем капусту тонкими полосками, морковь натираем на крупной терке.
2 В глубокой миске смешиваем овощи, добавляем соль и сахар, слегка перетираем руками (но не до сока!).
3 Добавляем специи (если используем), перемешиваем.
4 Плотно укладываем в банку или эмалированную кастрюлю, слегка прижимая, но не трамбуя слишком сильно – капуста должна «дышать».
5 Оставляем в теплом месте на 2-3 дня, ежедневно протыкаем деревянной палочкой до дна, чтобы выходил газ.
6 Когда капуста заскрипит на зубах и приобретет приятный кисловатый вкус, убираем в холодильник или погреб.
Секреты бабушки для хрустящей капусты
- Не используйте йодированную соль – она делает капусту мягкой.
- Овощи не переусердствуйте с перетиранием – если выделится слишком много сока, капуста станет мягкой.
- Ферментируйте при температуре +18...+22C – в холоде процесс затянется, в жаре капуста может «перекиснуть».
- Обязательно прокалывайте капусту во время брожения – так выходит углекислый газ, и капуста не станет горькой.
С чем подавать?
- С луком и маслом – классическая закуска.
- К мясу и картошке – идеальное сочетание.
- В щах и борще – придает насыщенный вкус.
- В начинках для пирогов – нежная и ароматная.
Этот бабушкин рецепт хрустящей капусты – идеальный способ приготовить полезный, вкусный и натуральный продукт. Следуйте этим советам, и ваша капуста всегда будет идеально хрустящей и сочной!
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