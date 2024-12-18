По-настоящему хрустящая квашенная капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Каждому из нас знакомы вкус и аромат блюд, приготовленных по старинным семейным рецептам. Одним из таких является рецепт хрустящей капусты, который передавался из поколения в поколение и сегодня я готов поделиться им с вами.

Происхождение рецепта

Этот рецепт хрустящей капусты достался мне от бабушки, которая училась готовить её еще у своей матери. Подобные рецепты не просто способы приготовления пищи, они являются частью культурного наследия и вековых традиций.

Ингредиенты

1 средняя головка белокочанной капусты

3 столовые ложки соли

1 литр воды

2 столовые ложки уксуса

2 зубчика чеснока

1 чайная ложка черного перца горошком

1 чайная ложка семян укропа

Несколько листьев хрена (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка капусты: Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Это можно сделать как вручную, так и с помощью специальной терки или кухонного комбайна. Равномерный размер соломки — ключ к одинаковому просаливанию всех частей.

Засолка: Поместите капусту в большую миску, добавьте соль и тщательно помассируйте её руками в течение 5-10 минут. Это поможет выделить сок, который необходим для ферментации.

Приготовление маринада: В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте уксус, перец горошком, семена укропа и измельченный чеснок. Дайте маринаду покипеть 2-3 минуты, затем остудите до комнатной температуры.

Заливка капусты: Распределите капусту по стерилизованным банкам, периодически добавляя листья хрена между слоями. Залейте капусту охлажденным маринадом так, чтобы он полностью покрывал капусту.

Ферментация: Закройте банки капроновыми крышками и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 2-3 дня. Затем перенесите их в холодильник.

Советы по подаче

Хрустящая капуста отлично подходит как самостоятельная закуска или как добавка к основным блюдам. Она прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами и является отличным дополнением к зимнему столу.