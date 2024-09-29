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По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержали ее владельца

В Дагестане продолжается расследование трагичес...

05.mchs.gov.ru

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В Дагестане продолжается расследование трагического инцидента на автозаправочной станции, в результате которого произошел взрыв, унесший жизни и причинивший травмы многим людям. Следственный комитет России сообщил о задержании Марата Джанхуватова, фактического владельца заведения, который теперь подозревается в нарушении правил безопасности.

Детали расследования

События развернулись после того, как в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), были предприняты меры для выяснения причин происшествия. Следствие акцентирует внимание на возможных нарушениях, которые могли спровоцировать взрыв.

Задержание и допрос

Марат Джанхуватов был задержан как основной подозреваемый в деле. По информации от Следственного комитета, с ним уже проведен допрос, и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения. Подробности задержания и допроса не разглашаются, но подчеркивается серьезность обвинений.

Последствия для общества

Этот случай вызвал обширный общественный резонанс, поскольку поднимает вопросы безопасности на подобных объектах, которые касаются каждого, кто их использует. Происшествие подчеркнуло необходимость строгого соблюдения технологических и безопасных норм в эксплуатации таких предприятий.

Ожидания от следствия

Общественность и родственники пострадавших взволнованно ожидают результатов расследования, надеясь на полное и объективное выяснение всех обстоятельств дела. От следствия требуется не только установление виновных, но и предложение мер для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Власти обещают тщательное и всестороннее расследование дела, которое должно стать предметом особого внимания в целях повышения безопасности жизнедеятельности граждан, пишет interfax.ru

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