По 60 000 рублей зачислят на карту каждому: Сбербанк обрадовал россиян

Сбербанк представил новую финансовую возможность для всех категорий граждан России — программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволит получать значительные государственные выплаты и налоговые вычеты.

В рамках этой инициативы, организованной с поддержкой крупнейших инвестиционных фондов, включая Сбер, участники смогут ежегодно получать от государства до 60 тысяч рублей, а в последующие годы — даже больше. Программа предполагает регулярные взносы на специальный счет, на который государство будет начислять проценты в виде софинансирования.

Для участников программа обещает не только возможность накопления средств, но и получение налоговых вычетов. В частности, за взносы, сделанные в 2024 году, можно будет вернуть до 60 тысяч рублей, а начиная с 2025 года — до 88 тысяч рублей ежегодно.

Преимущества программы: ПДС станет отличным способом для молодежи накопить на будущее, будь то дополнительные средства к пенсии или финансирование важных жизненных целей. Для более взрослого поколения это возможность обеспечить себе средства на неотложные нужды, такие как лечение или покупка жилья.

Программа долгосрочных сбережений открывает новые горизонты для финансового планирования каждого гражданина России, делая накопления не только выгодными, но и удобными. Сбербанк приглашает всех желающих присоединиться к программе, чтобы воспользоваться всеми её преимуществами, сообщает primpress.