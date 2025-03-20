Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

По 60 000 рублей зачислят на карту каждому: Сбербанк обрадовал россиян

Сбербанк представляет новую программу долгосроч...

ВКонтакте

Подписаться на Дзен.канал

Сбербанк представил новую финансовую возможность для всех категорий граждан России — программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволит получать значительные государственные выплаты и налоговые вычеты.

В рамках этой инициативы, организованной с поддержкой крупнейших инвестиционных фондов, включая Сбер, участники смогут ежегодно получать от государства до 60 тысяч рублей, а в последующие годы — даже больше. Программа предполагает регулярные взносы на специальный счет, на который государство будет начислять проценты в виде софинансирования.

Для участников программа обещает не только возможность накопления средств, но и получение налоговых вычетов. В частности, за взносы, сделанные в 2024 году, можно будет вернуть до 60 тысяч рублей, а начиная с 2025 года — до 88 тысяч рублей ежегодно.

Преимущества программы: ПДС станет отличным способом для молодежи накопить на будущее, будь то дополнительные средства к пенсии или финансирование важных жизненных целей. Для более взрослого поколения это возможность обеспечить себе средства на неотложные нужды, такие как лечение или покупка жилья.

Программа долгосрочных сбережений открывает новые горизонты для финансового планирования каждого гражданина России, делая накопления не только выгодными, но и удобными. Сбербанк приглашает всех желающих присоединиться к программе, чтобы воспользоваться всеми её преимуществами, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

что помогает от плесени на стенах

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Интересное в Казани

3 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

обшивка двери входной металлической в Краснодаре

Не у нас

7 часов назад

В Африке ученые нашли следы неизвестной жизни в тоннелях

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Не у нас

день назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Не у нас

23 часа назад

КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию

Не у нас

4 часа назад

Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое
Новости Казани
5 часов назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Не у нас

22 минуты назад

Казанские спортсмены оказались в 6 этапе шоу «Титаны» на ТНТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

Новости Казани

47 минут назад

В Казани суд присяжных оправдал 5 фигурантов дела «бригады Джамая»

Новости Татарстана

час назад

Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме
Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по ф...
Новости Казани
12 минут назад

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по факту смерти казанца от кипятка

Не у нас

2 часа назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Новости Татарстана

2 часа назад

Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли

Не у нас

2 часа назад

Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025