По 10 000 рублей всем без исключений: Сбербанк обрадует каждого, кто пользуется банковской картой

Сбербанк сообщил россиянам о новой услуге, которая значительно облегчит им жизнь: каждый клиент Сбербанка сможет получить 10 000 рублей. Для получения денег нужно будет только оставить заявку в приложении, пишет PRIMPRESS.

Услуга будет доступна каждому, кто владеет и пользуется картой Сбербанка. Ее суть заключается в том, что любой желающий через онлайн-приложение сможет оформить заявку на получение денежной суммы, которая составит 10 тысяч рублей. Согласно заявлению специалистов, такое нововведение создано для помощи гражданам России, оказавшимся в неблагоприятном положении, когда им срочно нужны деньги, до получения заработной платы.

Переплата за занятые средства у банка, рассказали эксперты, особенно у тех, кто получает зарплату на карту Сбера, будет минимальной: с 1 занятой тысячи переплата составит около 32 рублей. Также для получения суммы не нужно предоставлять справки, выписки или любые другие документы: нужно только оставить заявку и средства поступят в самое ближайшее время.

Более того, данная услуга стала доступной и для граждан пенсионного возраста, добавили специалисты.