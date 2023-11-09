Новости России
· Ульяна Сенько

По 10 000 рублей всем без исключений: Сбербанк обрадует каждого, кто пользуется банковской картой

По 10 000 рублей всем без исключений: Сбербанк обрадует каждого, кто пользуется банковской картой

newspostrussia.ru

Подписаться в Telegram

Сбербанк сообщил россиянам о новой услуге, которая значительно облегчит им жизнь: каждый клиент Сбербанка сможет получить 10 000 рублей. Для получения денег нужно будет только оставить заявку в приложении, пишет PRIMPRESS.

Услуга будет доступна каждому, кто владеет и пользуется картой Сбербанка. Ее суть заключается в том, что любой желающий через онлайн-приложение сможет оформить заявку на получение денежной суммы, которая составит 10 тысяч рублей. Согласно заявлению специалистов, такое нововведение создано для помощи гражданам России, оказавшимся в неблагоприятном положении, когда им срочно нужны деньги, до получения заработной платы.

Переплата за занятые средства у банка, рассказали эксперты, особенно у тех, кто получает зарплату на карту Сбера, будет минимальной: с 1 занятой тысячи переплата составит около 32 рублей. Также для получения суммы не нужно предоставлять справки, выписки или любые другие документы: нужно только оставить заявку и средства поступят в самое ближайшее время.

Более того, данная услуга стала доступной и для граждан пенсионного возраста, добавили специалисты.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

москва дезинфекция тараканы травить служба

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Интересное в Казани

2 дня назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани

услуги по уничтожению борщевика цены в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Новости Казани

день назад

В Казани хотят засыпать участок Волги

Лонгриды

8 часов назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

день назад

Поезд Деда Мороза в Казань в этом году не приедет

Новости Казани

день назад

Торт "Казань" попал в число сладких символов страны
Лонгриды
8 часов назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

7 часов назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани проверяют студента на причастность к движению «Колумбайн»*

Новости Татарстана

8 часов назад

Главный тренер «Рубина» рассказал о новых зимних трансферах

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
17 часов назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Татарстана

8 часов назад

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан

Новости Татарстана

10 часов назад

Владимир Путин присвоил звание генерала полиции уроженцу из Татарстана

Новости Казани

10 часов назад

В Казани водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на переходе
"Выбирая экономию, покупают риск": казанский эксперт рассказал о плюсах и минусах строительства дома самостоятельно, с бригадой или стройкомпанией
Интересное в Казани
6 дней назад

"Выбирая экономию, покупают риск": казанский эксперт рассказал о плюсах и минусах строительства дома самостоятельно, с бригадой или стройкомпанией