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Плоский живот к лету — эти простецкие упражнения плавят жирок за секунду: в спортзал больше не ходим

Мечтаете о плоском и подтянутом животе, но не з...

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Мечтаете о плоском и подтянутом животе, но не знаете, с чего начать? Есть легкая и эффективная тренировка, которая поможет укрепить мышцы живота и сделать талию стройнее.

Пресс важен не только для красоты, но и для силы кора — сильные мышцы поддерживают осанку и придают фигуре гармоничный вид. Эти упражнения прорабатывают верхний, нижний и боковой пресс.

Как выполнять тренировку:

  1. Скручивания: Лягте на спину, согните ноги, руки за головой. Поднимайте корпус, напрягая верхний пресс. Повторите 15 раз.
  2. Подъем ног: Лягте на спину, руки вдоль туловища. Поднимайте прямые ноги вверх и медленно опускайте. Повторите 12 раз.
  3. Планка: Встаньте в упор лежа, держите тело прямой линией. Удерживайте 30–60 секунд.
  4. Велосипед: Лягте на спину, имитируйте вращение педалей, подтягивая колени к животу. Сделайте 20 повторений.
  5. Боковая планка: Встаньте на бок, удерживайтесь на одной руке. Задержитесь на 20–30 секунд с каждой стороны.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить пресс, подтянуть живот, улучшить осанку и уменьшить объем талии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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