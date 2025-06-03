Плоский живот к лету — эти простецкие упражнения плавят жирок за секунду: в спортзал больше не ходим
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Мечтаете о плоском и подтянутом животе, но не знаете, с чего начать? Есть легкая и эффективная тренировка, которая поможет укрепить мышцы живота и сделать талию стройнее.
Пресс важен не только для красоты, но и для силы кора — сильные мышцы поддерживают осанку и придают фигуре гармоничный вид. Эти упражнения прорабатывают верхний, нижний и боковой пресс.
Как выполнять тренировку:
- Скручивания: Лягте на спину, согните ноги, руки за головой. Поднимайте корпус, напрягая верхний пресс. Повторите 15 раз.
- Подъем ног: Лягте на спину, руки вдоль туловища. Поднимайте прямые ноги вверх и медленно опускайте. Повторите 12 раз.
- Планка: Встаньте в упор лежа, держите тело прямой линией. Удерживайте 30–60 секунд.
- Велосипед: Лягте на спину, имитируйте вращение педалей, подтягивая колени к животу. Сделайте 20 повторений.
- Боковая планка: Встаньте на бок, удерживайтесь на одной руке. Задержитесь на 20–30 секунд с каждой стороны.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить пресс, подтянуть живот, улучшить осанку и уменьшить объем талии.
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