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Пересильд поделилась историей сложных съемком: «С трудом выжили»

Известная российская актриса Юлия Пересильд под...

kinoafisha.info

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Известная российская актриса Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями от участия в съемках сериала "Последний богатырь. Наследие". В интервью "Пятому каналу" она рассказала о сложностях и невероятных приключениях, с которыми столкнулась команда во время экспедиции в Кабардино-Балкарию.

Экстремальные условия ради захватывающих кадров

"Эта экспедиция оказалась настоящим испытанием: мы с трудом выжили," — говорит Пересильд. Тем не менее, она уверяет, что потрясающие виды, которые удалось запечатлеть во время съемок, того стоили. Актриса подчеркивает, что зрители смогут увидеть великолепие Кабардино-Балкарской природы, что сделает просмотр сериала особенно впечатляющим.

Испытания за кадром

Пересильд также отметила, что при создании такого масштабного проекта, как "Последний богатырь. Наследие", команда столкнулась не только с природными, но и с житейскими сложностями. "Все эти испытания, приключения за кадром — это был настоящий вызов для нас всех, но в итоге это стоило того. Сериал вышел отличным," — делится она.

Не первое экстремальное приключение актрисы

Юлия Пересильд уже известна своей способностью сниматься в экстремальных условиях. Она стала широко известна после участия в проекте "Вызов", который был снят на борту Международной космической станции. Вместе с режиссером Климом Шипенко актриса провела в космосе 12 дней, снимая первый в истории фильм за пределами Земли. Этот опыт, безусловно, добавил уверенности Пересильд в справедливости своих слов о том, что любые трудности стоят конечного результата.

Своими рассказами Юлия Пересильд вдохновляет не только коллег по цеху, но и множество поклонников по всему миру. Она доказывает, что искусство требует жертв, но величие, достигнутое в результате этих усилий, неизмеримо, пишет kino.mail.ru.

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