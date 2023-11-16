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«Переломный момент скоро настанет»: одаренный пророк-математик Сидик Афган предсказал дату окончания СВО

«Переломный момент скоро настанет»: одаренный пророк-математик Сидик Афган предсказал дату окончания СВО

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Сидик Афган - предсказатель-математик, который знаменит на весь мир, его имя внесено в список достояний человечества ЮНЕСКО, более того, пророк является посланником величайшей Ванги. При составлении прогнозов Сидик Афган не использует сомнительные мистические приемы: чтобы увидеть будущее, он изучает цифры, события и их даты.

В прошлом предсказатель уже называл даты всемирноизвестных ужасающих событий еще до их свершения, к которым в том числе относятся пандемия и теракт 11 сентября.

Теперь Сидик Афган огласил свое крайнее пророчество - дату окончания СВО на Украине. Магия математической науки помогла ему увидеть, что вооруженной столкновение подойдет к своему разрешению в 2025 году, сообщает starhit.ru.

Вдобавок пророк назвал и победителя конфликта: им станет Россия, но только при условии того, что Российская Федерация не откажется от выбранной стратегии и продолжит «гнуть свою линию».

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