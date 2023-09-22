Передается летучими мышами: в Индии зафиксировали случаи смерти от вируса Нипах с 75% летальным исходом

Вспышка высоколетального заболевания зарегистрована в Индии, речь о вирусе Нипах, пишет The Wall Street Journal.

Впервые данный вирус нашли в 1998 году, он распространялся среди фермеров, разводящих свиней и живущих у реки Нипах в Малайзии, отсюда и название вируса.

Летальность составляет 75%, переносят вирусные частицы летучие мыши и хрюшки.

Обычно заболевание протекает без выраженной симптоматики, но в тяжелой форме вызывает энцефалит, который и убивает пациента в итоге.

Сейчас случаи заражения фиксируются в штате Керала. Двое пациентов скончались, общее число инфицированных местными властями не раскрывается.

Поскольку болезнь имеет высокий уровень летальности, она распространяется медленно, а потому, считают медики, угрозы эпидемии или тем более глобальной пандемии нет.

От вируса Нипах не существует вакцины.