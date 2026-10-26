Новости Казани

Суд продлил арест организаторам мошеннической сети в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Приволжский районный суд Казани продлил до 25 декабря содержание под стражей трем предполагаемым организаторам мошеннической курьерской сети. Об этом сообщили в пресс-службе суда. По версии следствия, обвиняемые принимали заказы от телефонных аферистов и координировали сбор денег с обманутых людей.

Информация о встречах передавалась через определенный канал в одном из популярных мессенджеров. Промежуточным звеном выступали 17-летний и 18-летний сообщники организаторов, которые подбирали курьеров — чаще всего подростков, школьников и студентов колледжей. Всего в преступной цепочке работали около 10 доставщиков.

Общий ущерб от действий группы превысил 100 миллионов рублей. Мошенники действовали в Казани, Нижнекамске, Бугульме и других городах России. Сеть удалось раскрыть после того, как один из задержанных курьеров сдал правоохранителям других участников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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