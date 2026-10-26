Суд продлил арест организаторам мошеннической сети в Казани

Приволжский районный суд Казани продлил до 25 декабря содержание под стражей трем предполагаемым организаторам мошеннической курьерской сети. Об этом сообщили в пресс-службе суда. По версии следствия, обвиняемые принимали заказы от телефонных аферистов и координировали сбор денег с обманутых людей.

Информация о встречах передавалась через определенный канал в одном из популярных мессенджеров. Промежуточным звеном выступали 17-летний и 18-летний сообщники организаторов, которые подбирали курьеров — чаще всего подростков, школьников и студентов колледжей. Всего в преступной цепочке работали около 10 доставщиков.

Общий ущерб от действий группы превысил 100 миллионов рублей. Мошенники действовали в Казани, Нижнекамске, Бугульме и других городах России. Сеть удалось раскрыть после того, как один из задержанных курьеров сдал правоохранителям других участников.