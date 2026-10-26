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Археологи в Японии обнаружили 2900-летнюю глиняную серьгу с тонким орнаментом

Служба новостей Автор статьи
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В японской префектуре Сайтама во время археологических раскопок нашли глиняную серьгу возрастом около 2900 лет. Изделие украшено сложными спиралевидными узорами, толщина отдельных элементов которых не превышает одного миллиметра. Об обнаружении, состоявшемся 23 июля на памятнике Синпукудзи, сообщает Science XXI.

Размер серьги составляет около восьми сантиметров в диаметре. Ширина участка, предназначенного для ношения, достигает примерно четырёх сантиметров. Орнамент состоит из округлых и спиралевидных деталей, разделённых небольшими промежутками. На глине сохранились следы красного пигмента, указывающие на первоначальное цветное оформление украшения.

Сотрудники управления образования Сайтамы сопоставили находку с изделиями из памятника Сэннами-Ято в Кирю и поселения Симофуда в Тёфу. Исследователи отметили сходство в общей форме украшений и размещении декоративных элементов. Похожие артефакты, найденные в Гумме и Токио, имеют статус важных культурных ценностей Японии.

Изучение подобных предметов позволяет проследить связи между поселениями позднего и финального этапов периода Дзёмон и распространение художественных приёмов. Пока учёные не выяснили, передавали ли жители разных общин готовые украшения или обменивались секретами их изготовления.

По мнению археологов, место находки могло относиться к погребальному контексту. В таком случае серьга могла выполнять не только декоративную, но и особую символическую функцию. При этом установить её владельца и место производства пока не удалось.

Синпукудзи, расположенный в районе Ивацуки, признан национальным историческим объектом. Исследования памятника ведутся с 1926 года; ранее там обнаружили керамику, глиняные фигурки и украшения. Впервые новую серьгу собираются показать публике 14 ноября 2026 года в рамках симпозиума к столетию археологических исследований этого места, сообщает "Самара Онлайн 24".

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