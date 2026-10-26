Как уменьшить нагрев смартфона во время игр: совет PC-Welt

Издание PC-Welt предложило способ снизить нагрев смартфона во время игр — использовать питание от сети без одновременной зарядки аккумулятора. Об этом рассказал автор публикации Флориан Кастнер.

При стандартной зарядке энергия расходуется как на работу устройства, так и на пополнение заряда батареи. Если активировать специальный режим обхода аккумулятора, питание направляется непосредственно на смартфон, а зарядка батареи приостанавливается. По оценке Кастнера, это позволяет уменьшить количество тепла, выделяемого во время зарядки, и снизить дополнительную тепловую нагрузку при длительных игровых сессиях.

Однако этот метод не решает проблему нагрева процессора и остальных компонентов, работающих под высокой нагрузкой. Поэтому он не гарантирует, что смартфон не будет перегреваться.

PC-Welt также советует контролировать активность приложений в фоновом режиме. Для редко используемых программ можно ограничить синхронизацию данных через настройки аккумулятора. При этом мессенджеры, электронную почту и календарь лучше не лишать фоновой активности полностью, поскольку в таком случае уведомления могут поступать с опозданием.

Кроме того, в середине октября GamesBeat сообщил о возможном более раннем выходе Grand Theft Auto VI на ПК. По данным издания, релиз компьютерной версии может состояться в первом квартале 2027 года, тогда как выход игры на консолях намечен на 19 ноября, сообщает "Самара Онлайн 24".