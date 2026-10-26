Как изменится человечество к 2100 году и в последующие столетия

Сокращение населения планеты, развитие искусственного интеллекта, увеличение продолжительности жизни и освоение других звездных систем — такие сценарии будущего рассматривают ученые. При этом специалисты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы сопровождаются значительной неопределенностью.

Один из демографических прогнозов предполагает, что численность населения Земли достигнет максимума в 2064 году — примерно 9,7 млрд человек. К 2100 году показатель может снизиться до 8,8 млрд. Еще одна модель оценивает население планеты в 2300 году примерно в 7,5 млрд человек, но возможные значения варьируются от 2,8 до 20,5 млрд.

Большие перемены связывают с искусственным интеллектом. По прогнозу футуролога Рэя Курцвейла, к 2045 году технологии могут настолько тесно интегрироваться с человеком, что граница между биологическими и технологическими возможностями станет почти незаметной. Одновременно развитие ИИ несет риски для рынка труда, кибербезопасности и контроля над сложными интеллектуальными системами.

Медицина будущего может сосредоточиться на продлении периода активной жизни и борьбе со старением. Некоторые оценки допускают продолжительность жизни в 120–150 лет, однако это пока не подтвержденная практическая возможность. Академик РАН Геннадий Онищенко обращал внимание на перспективы выращивания органов из клеточного материала, в частности почек и печени.

Продолжится и исследование космоса. По мнению научного сотрудника Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонида Еленина, человечество будет осваивать Солнечную систему. Если в будущем удастся открыть новые физические принципы движения, могут появиться возможности для путешествий к другим звездам. Основными препятствиями остаются воздействие невесомости и космической радиации.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева допускает, что длительное проживание за пределами Земли способно привести к изменениям человеческого организма. В числе гипотетических сценариев — адаптация к экстремальным условиям, вплоть до вакуума. Естественные эволюционные изменения потребовали бы сотен тысяч лет, но теоретически генная инженерия может ускорить адаптацию.

Отдельный интерес представляет использование энергии черных дыр. Научный руководитель Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Анатолий Черепащук отмечал, что процессы взаимодействия вещества в таких системах сопровождаются мощным выделением энергии.

Также российские ученые работают над орбитальной обсерваторией «Спектр-М», которая должна изучать области вокруг ядер галактик и искать возможные признаки гипотетических кротовых нор.

Несмотря на разнообразие научных гипотез, будущее человечества остается неопределенным. Демографические тенденции, медицинские открытия, развитие ИИ и космические исследования могут существенно изменить жизнь людей, но конкретные сценарии на века вперед пока невозможно считать достоверными предсказаниями, сообщает "Самара Онлайн 24".